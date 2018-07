Los Angeles Lakers vence Utah Jazz com novo show de Bryant na NBA

SALT LAKE CITY - Um dia depois de anotar 48 pontos na vitória sobre o Phoenix Suns, Kobe Bryant voltou a mostrar que está em excelente forma e fez novamente a diferença para o Los Angeles Lakers. Fora de casa, a equipe superou na rodada de quarta-feira da NBA, o Utah Jazz por 90 a 87, em duelo definido apenas na prorrogação, e encerrou uma sequência de cinco vitórias do adversário como mandante.

Esta foi a primeira vitória como visitante na temporada 2011/2012 do Lakers, que contou com mais uma excelente atuação de Bryant, cestinha do jogo com 40 pontos. Já o espanhol Pau Gasol terminou o duelo com 14 pontos e 11 rebotes. Paul Millsap, com 29 pontos, e Al Jefferson, com 11 pontos e 11 rebotes, foram os destaques do Jazz.

O Sacramento Kings encerrou uma sequência de sete derrotas para o Toronto Raptors no Canadá ao derrotá-lo por 98 a 91 na noite de quarta-feira. O último triunfo da equipe em Toronto havia ocorrido em fevereiro de 2004. Para voltar a vencer, o Kings contou com as brilhantes atuações de Tyreke Evans, cestinha do duelo com 29 pontos, e DeMarcus Cousins, com 21 pontos e 19 rebotes. Leandrinho Barbosa foi o principal destaque do Raptors. O brasileiro atuou por 28 minutos, com 24 pontos, duas assistências e um rebote, mas não conseguiu impedir a derrota da sua equipe.

Líder da Conferência Leste da NBA, com dez vitórias e duas derrotas, o Chicago Bulls superou o Washington Wizards por 78 a 64, em casa, apesar da ausência do contundido Derrick Rose. Seu substituto, porém, brilhou. John Lucas III liderou a equipe com 25 pontos, enquanto Luol Deng somou 15 rebotes e 12 pontos. Jordan Crawford, com 14 pontos, e Javale McGee, com dez pontos e 14 rebotes, foram os destaques do Wizards, que venceu apenas uma partida na temporada 2011/2012 da NBA.

O San Antonio Spurs confirmou a sua força como mandante e superou o Houston Rockets por 101 a 95, em partida definida apenas na prorrogação. Agora, a equipe está com sete vitórias em sete partidas disputadas em casa. Tony Parker foi o cestinha do duelo com 28 pontos e Tim Duncan somou 17 pontos e 11 rebotes. Já o brasileiro Tiago Splitter atuou por 23 minutos, com oito pontos, quatro rebotes, três tocos e uma assistência. Kyle Lowry anotou 22 pontos para o Rockets.

Em casa, o Denver Nuggets superou o New Jersey Nets por 123 a 115, em casa. Danilo Gallinari anotou 22 pontos e Andre Miller somou 12 pontos e 12 assistências. O brasileiro Nenê Hilário atuou por 30 minutos, com nove pontos, nove rebotes e quatro assistências. O Nets converteu 20 arremessos de três pontos na partida, mas foi derrotado. Seus destaques foram Jordan Farmar, com 26 pontos, e Deron Williams, com 16 pontos e 13 assistências.

O Miami Heat sofreu a sua segunda derrota consecutiva na prorrogação ao perder para o Los Angeles Clippers, fora de casa, por 95 a 89. Chris Paul foi o cestinha da partida com 27 pontos e ainda deu 11 assistências. Já Blake Griffin somou 20 pontos e 12 rebotes. LeBron James conseguiu o 200º "double-double" da sua carreira, com 23 pontos e 13 rebotes. Já Chris Bosh terminou o duelo com 16 pontos e 11 rebotes.

Resultados de 11 de janeiro:

Indiana Pacers 96 x 84 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 91 x 98 Sacramento Kings

New York Knicks 85 x 79 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 85 x 90 Dallas Mavericks

Chicago Bulls 78 x 64 Washington Wizards

New Orleans Hornets 85 x 95 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 101 x 95 Houston Rockets

Denver Nuggets 123 x 115 New Jersey Nets

Utah Jazz 87 x 90 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 104 x 107 Orlando Magic

Los Angeles Clippers 95 x 89 Miami Heat

Jogos de 12 de janeiro:

Atlanta Hawks x Charlotte Bobcats

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x New York Knicks

Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x Orlando Magic