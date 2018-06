Lou Williams ofusca marca de Durant em vitória do Clippers sobre o Warriors

Com uma grande atuação, Lou Williams ofuscou uma noite histórica de Kevin Durant. Pela rodada de quarta-feira da NBA, ele anotou 50 pontos e liderou o Los Angeles Clippers na vitória por 125 a 106, em Oakland, levando o seu time a superar os atuais campeões da liga em mais de três anos.

+ Heat encerra série de 12 vitórias do Raptors no Canadá e sobe para 4º no Leste

+ Leandrinho volta ao basquete brasileiro para fincar raízes em Franca

Williams marcou 27 pontos no terceiro quarto e fechou o jogo com 16 de 27 arremessos de quadra convertidos, incluindo oito cestas de três. Além disso, acertou os seus dez tiros livres. Com isso, conseguiu deixar a grande atuação de Durant em segundo plano.

Após ficar de fora dos três jogos anteriores por causa de uma lesão na panturrilha direita, o astro fez 40 pontos e se tornou o 44º jogador da história da NBA a alcançar a marca de 20 mil pontos. Foram 25 pontos somente no primeiro tempo, sendo que Durant converteu 14 de 18 arremessos de quadra, incluindo seis de sete tentativas de três. E, aos 29 anos, ele se tornou o segundo jogador mais jovem a chegar aos 20 mil pontos, atrás apenas de LeBron James.

O Warriors vinha embalado por uma sequência de cinco vitórias e havia batido o Clippers nos 12 duelos anteriores. Apesar do revés, o time permanece na liderança da Conferência Oeste, enquanto a equipe de Los Angeles ocupa apenas a nona posição.

Vice-líder do Oeste, o Houston Rockets contou com 37 pontos de Chris Paul e 30 de Eric Gordon para superar o Portland Trail Blazers por 121 a 112, em casa. Assim, freou uma reação tardia do adversário, que chegou a diminuir a sua desvantagem de 14 para três pontos.

O Rockets agora soma três vitórias nos cinco jogos sem James Harden, afastado das quadras por causa de lesão muscular. Damian Lillard, agora livre de contusão, retornou ao Blazers com 29 pontos. C.J. McCollum marcou 24 pontos para o time de Portland, que vinha embalado por três triunfos e está na quinta posição no Oeste.

Jimmy Butler marcou 26 pontos, pegou sete rebotes e deu oito assistências para liderar o Minnesota Timberwolves na vitória sobre o Oklahoma City Thunder por 104 a 88. Andrew Wiggins adicionou 19 pontos e Karl-Anthony Towns teve 18 pontos e 12 rebotes pelo time de Minnesota, que ganhou seu terceiro jogo seguido em casa e o décimo em seus últimos 13 no geral, o que o deixa na quarta posição no Oeste.

Russell Westbrook teve 38 pontos e dez rebotes, mas o resto do Thunder teve uma noite difícil. O astro acertou 15 de 23 arremessos de quadra, enquanto seus colegas de equipe converteram 17 de 56. Carmelo Anthony marcou 15 pontos, enquanto Paul George fez apenas 13 para o sexto colocado do Oeste.

Em grande fase, o Miami Heat conquistou a sexta vitória ao consecutiva ao superar o Indiana Pacers por 114 a 106, fora de casa, onde havia perdido os dez duelos anteriores. Goran Dragic marcou 20 pontos e Hassan Whiteside somou 16 pontos e 15 rebotes pelo quarto colocado da Conferência Leste. Victor Oladipo foi o cestinha do jogo com 26 pontos pelo Pacers, que tinha vencido as duas partidas anteriores e ocupa a oitava posição no Oeste.

Em duelo definido apenas na segunda prorrogação, o Chicago Bulls superou o New York Knicks com 33 pontos do novato Lauri Markkanen por 122 a 119. O Memphis Grizzlies bateu o New Orleans Pelicans por 105 a 102 com 21 pontos, dez rebotes e sete assistências de Marc Gasol.

O Atlanta Hawks encerrou uma série de dez derrotas como visitante ao superar o Denver Nuggers por 110 a 97. Já o Detroit Pistons venceu o Brooklyn Nets por 114 a 80 com 22 pontos e 20 rebotes de Andre Drummond.

Também pela rodada de quarta-feira, o Utah Jazz bateu o Washington Wizards por 107 a 104, enquanto o Dallas Mavericks venceu o Charlotte Hornets por 115 a 111 e o Milwaukee Bucks superou o Orlando Magic por 110 a 103.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings x Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs