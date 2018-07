Love ofusca LeBron e Cleveland derrota Orlando em casa na NBA

O ala-pivô alcançou seu recorde de pontos na temporada ao anotar 27 somente no primeiro tempo. E, mesmo caindo de rendimento, chegou aos 34 pontos. Também contribuiu com quatro rebotes e oito assistências. Love não foi o único a superar LeBron, que anotou "apenas" 15 pontos. JR Smith registrou 26 e Matthew Dellavedova contribuiu com os mesmos 15 pontos do astro.

Sem o mesmo brilho, LeBron cravou 13 assistências, cravando mais um duplo-duplo. Desta forma, alcançou marca importante na noite desta segunda. Ele se uniu ao ex-jogador Oscar Robertson, destaque do Cincinnati Royals e do Milwaukee Bucks na década de 60, como os dois únicos atletas a figurar entre os 25 melhores da NBA na lista de assistências e pontos.

O brasileiro Anderson Varejão teve nova atuação discreta. Reserva, esteve em quadra durante 12 minutos, nos quais anotou quatro pontos, sendo uma cesta de três pontos. O bom conjunto garantiu ao Cleveland sua 11ª vitória na temporada (tem três derrotas).

Já o Orlando, nas últimas colocações da Conferência Leste, tem apenas seis vitórias e oito derrotas. Nesta segunda, teve como cestinha Andrew Nicholson, autor de 18 pontos. Evan Fournier contribuiu com 13.

Na última posição da tabela, o Philadelphia 76ers voltou a perder nesta segunda. Ainda sem vencer na temporada, acumulou o 15º revés consecutivo ao ser batido pelo Minnesota Timberwolves por 100 a 95, fora de casa. O pivô Jahlil Okafor, com um duplo-duplo de 25 pontos e 12 rebotes, até que tentou, mas não evitou o novo tropeço dos visitantes. Andrew Wiggins, com 32 pontos, foi o cestinha da partida.

Na volta de Kevin Durant, o Oklahoma City Thunder não teve maiores problemas para superar o Utah Jazz por 111 a 89, fora de casa. Recuperado de lesão na coxa, Durant liderou os visitantes, com 27 pontos. Pelo lado dos anfitriões, o brasileiro Raulzinho foi titular e anotou seis pontos.

Com o resultado, o Oklahoma ocupa o quarto lugar da Conferência Oeste, com nove vitórias e seis derrotas. O Utah é o sexto, com seis triunfos e sete derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 127 x 122 Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers 117 x 103 Orlando Magic

Miami Heat 95 x 78 New York Knicks

Milwaukee Bucks 109 x 88 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 100 x 95 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 98 x 84 Phoenix Suns

Utah Jazz 89 x 111 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Washington Wizards x Indiana Pacers

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x Chicago Bulls

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers