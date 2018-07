Love surpreende e vence desafio de três pontos na NBA

Principal jogador do Timberwolves, Love é mais conhecido pelo seu desempenho no garrafão, mas surpreendeu ao deixar a condição de zebra e vencer a disputa de arremessos de três pontos, que contava com especialistas no fundamento, como Ryan Anderson. Na fase final, Love bateu Kevin Durant por 16 a 14 em um desempate, após igualdade por 16 a 16. James Jones, que havia sido campeão no ano passado, ficou apenas em terceiro lugar.

O francês Parker dominou a disputa do Desafio das Habilidades, em que o jogador precisa percorrer um percurso realizando arremessos, dribles e passes. O jogador do Spurs venceu a concorrência de Rajon Rondo e Deron Williams, que foi campeão em 2008, ao completar a disputa na final em 32s8.

Reserva do Jazz, Evans venceu o Concurso de Enterradas com 29% dos 3 milhões de votos dos torcedores. A sua primeira enterrada foi feita com o uso de um microcâmera na orelha. Depois, ele enterrou duas bolas após saltar sobre Gordon Hayward, que estava sentado. Na última, ele recebeu uma camiseta com o nome de Karl Malone de um homem que usava roupa de carteiro e saltou sobre ele para fazer a enterrada.

O Torneio de Arremessos por Equipes foi vencido pelo time de Nova York, formado pelo ex-jogador Allan Houston, Landr Fields, do Knicks, e Cappie Pondexter, do New York Liberty.