Lucas Bebê adia ida para NBA e continua na Espanha

"Sei que a minha responsabilidade e as cobranças em cima do meu jogo vão ser ainda maiores a partir de agora. Estou bem ciente e pronto para isso. Estou evoluindo, fiquei feliz por ter sido draftado (escolhido no Draft da NBA), foi um sonho que se realizou, fui bem recebido por todos em Atlanta, da mesma maneira como sempre fui tratado com carinho por todos em Madri", disse.

Lucas Bebê, de 21 anos, foi a 16ª escolha do Draft da NBA e chegou a disputar algumas partidas pelo Atlanta Hawks na Summer League - parte da pré-temporada da liga norte-americana de basquete, em que as equipes testam jogadores. O pivô, porém, explicou que ele, seus empresários e o próprio Hawks optaram pela sua permanência no Asefa Estudiantes de Madri, clube com o qual ainda tem contrato.

"Esta será uma temporada diferente, ainda mais especial, e espero que seja um grande ano, o meu melhor ano. A motivação não podia ser maior, vou seguir jogando pelo Estudiantes, dando o meu máximo em quadra e minha cabeça, agora, está apenas na Espanha", comentou o pivô, de 2,13 metros e 21 anos.