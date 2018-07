Lucas Bebê e Bruno Caboclo descartam defender Brasil no Pan

O técnico Rubén Magnano ainda não divulgou a lista de convocados da seleção brasileira masculina de basquete para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, mas Bruno Caboclo e Lucas Bebê já se adiantaram e avisaram nesta segunda-feira, através da assessoria de imprensa de ambos, que não irão participar da competição poliesportiva.

A informação não chega a surpreender, pois o Brasil não tem levado a sua força máxima para o Pan, ainda mais que o torneio não é classificatório para os Jogos Olímpicos do Rio. A curiosidade é que o Pan será disputado na cidade do time de ambos na NBA, o Toronto Raptors.

Porém, eles preferiram se concentrar na equipe canadense, em busca de mais tempo de quadra na próxima temporada. Por isso, ao invés de disputarem o Pan, vão defender o Toronto Raptors na Summer League, a Liga de Verão da NBA, realizada durante a pré-temporada, e que neste ano acontecerá em Orlando, Utah e Las Vegas entre os dias 4 e 20 de julho.

"Quero agradecer ao Magnano por ter sido compreensivo e continuar acreditando em mim. É uma decisão difícil, deixar de disputar um campeonato como o Pan, especialmente na cidade em que eu moro atualmente, mas é um investimento que estou fazendo na minha carreira, preciso me dedicar ao Toronto nesse verão. Sou novo, tenho muito orgulho de jogar pelo Brasil, já disputei campeonatos importantes e quero vestir a camisa amarela por muitos anos ainda", afirmou Lucas Bebê.

Já Bruno Caboclo adotou discurso parecido. "Magnano entendeu os meus motivos e agradeço a ele. Deixei claro que ele pode contar comigo, mas que esse era um momento de ganhar espaço na equipe, mostrar meu basquete, buscar meu lugar no Raptors para a próxima temporada. Quero que o meu futuro seja na Seleção Brasileira, ter a minha história com a camisa do Brasil, e vou fazer o meu máximo para que isso aconteça", comentou.

Anteriormente, Magnano foi ao exterior para se encontrar com jogadores brasileiros sobre a disponibilidades deles para a temporada 2015. Mas mais do que o Pan, o seu foco está mesmo na Copa América, que servirá como classificatório para a Olimpíada de 2016 - apenas os dois primeiros se garantem nos Jogos do Rio - e vai ser disputada no México entre 31 de agosto e 12 de setembro.