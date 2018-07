Lucas Bebê torce o tornozelo em derrota do Raptors no último dia de pré-temporada

A NBA viveu seu último dia de pré-temporada na sexta-feira, com sete partidas realizadas. Foi a rodada final da preparação antes da edição de 2016/2017 da principal liga de basquete do mundo, e nestes últimos testes, uma má notícia para a torcida brasileira. O pivô Lucas Bebê, do Toronto Raptors, sofreu uma torção no tornozelo durante a derrota para o Washington Wizards e preocupa.

Lucas Bebê começou o duelo na capital norte-americana no banco e ficou somente oito minutos em quadra antes de torcer o tornozelo. O Raptors confirmou a lesão, mas não especificou sua gravidade. Há, no entanto, grande possibilidade de o brasileiro perder o início da temporada, que acontece já na próxima terça-feira.

Com a bola em jogo, o Wizards não teve trabalho para atropelar por 119 a 82, com 19 pontos de Bradley Beal e Markieff Morris, além de 15 pontos e 11 assistências de John Wall. O cestinha, no entanto, saiu do lado do Raptors: DeMar DeRozan, com 34 pontos. Lucas Bebê não pontuou e pegou apenas um rebote enquanto esteve em quadra, mesmos números de Bruno Caboclo, que atuou por seis minutos.

Time mais badalado na NBA, o Golden State Warriors voltou a dar um show diante da sua torcida na despedida da pré-temporada, ao vencer o Portland Trail Blazers por 107 a 96. E foram justamente seus principais astros que conduziram o espetáculo: o atual MVP (jogador mais valioso) Stephen Curry, com 35 pontos, e o recém-contratado Kevin Durant, com 28.

Foi mais uma prova do que os campeões de 2014/2015 e vices em 2015/2016 podem fazer, depois de assombrarem a NBA com o melhor desempenho da história na última temporada regular, ao vencerem 73 dos 82 jogos. Na sexta-feira, o brasileiro Anderson Varejão saiu do banco para pegar um rebote e dar uma assistência, sem pontuar.

Em confronto de dois brasileiros, o Phoenix Suns de Leandrinho levou a melhor sobre o Los Angeles Lakers de Marcelinho Huertas, mesmo fora de casa, por 98 a 94. Leandrinho atuou por 16 minutos, marcou seis pontos, pegou seis rebotes e deu três assistências. Já Huertas, em 14 minutos, anotou sete pontos e cinco assistências.

Mas o destaque brasileiro na rodada ficou por conta do pivô Nenê. Titular do Houston Rockets na sexta, quando a equipe entrou em quadra com os reservas, o veterano de 34 anos aproveitou para mostrar serviço e marcou 15 pontos em 19 minutos. Seu time, no entanto, caiu para o San Antonio Spurs fora de casa, por 114 a 99, graças aos 15 pontos de Kawhi Leonard.

Nas outras partidas do último dia da pré temporada, o Philadelphia 76ers bateu o Miami Heat por 113 a 110, com 19 pontos de Dario Saric, o Minnesota Timberwolves derrotou o Charlotte Hornets por 109 a 74, com 15 pontos de Karl-Anthony Towns, e o Denver Nuggets passou pelo Dallas Mavericks por 101 a 75, com 16 pontos de Danilo Gallinari.