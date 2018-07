Luiz Augusto Zanon vê Brasil inferior ao Canadá para amistoso

A seleção brasileira feminina de basquete começa a temporada 2014 nesta quinta-feira, quando faz seu primeiro amistoso do ano, contra o Canadá, em Edmonton, na casa das rivais. Até sábado, serão três jogos contra as canadenses em preparação para o Campeonato Sul-Americano, na terceira semana de agosto, e para o Mundial da Turquia, em setembro.

O primeiro amistoso acontece exatamente uma semana depois de o grupo se apresentar ao técnico Luiz Augusto Zanon em São José dos Campos. Foram apenas quatro dias de treinos até o embarque para o Canadá, na segunda-feira. Por isso, Zanon já avisa que os treinos servirão para testar a seleção.

"A parte de treinos no Brasil foi produtiva para essa primeira etapa. Agora vamos ver o comportamento da equipe nos jogos em Edmonton. As atletas vieram de um início de temporada e ainda fora de ritmo. Essas disputas vão dar experiência e vivência em jogos de alto nível", comenta o treinador.

Zanon deixa claro que as canadenses devem entrar em quadra com melhores expectativas. "A seleção do Canadá já está quase completa e se preparando há 20 dias. Sem dúvida vamos sentir um impacto, mas será importante para fazermos uma avaliação do comportamento em situações difíceis. Estamos com uma boa expectativa técnica."