Luva de Pedreiro manda mensagem enigmática a LeBron James pelas redes sociais

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, tem fechado uma série de acordos importantes com marcas relevantes do mundo. O principal foi com a adidas, fabricante de material esportivo. Nesta quinta-feira, o baiano deixou uma pulga atrás da orelha de seus fãs, marcando o astro do basquete LeBron James em uma publicação nas redes sociais.

Fãs do Luva de Pedreiro especulam que o baiano possa fazer algumas gravações com LeBron James, assim como executou com jogadores do Atlético de Madrid e mais recentemente com Khaby Lame, influencer com o maior número de seguidores no TikTok.

Na quarta-feira, Luva de Pedreiro mostrou em suas redes sociais grande satisfação com suas conquistas da última semana. O jovem conheceu três países europeus (Espanha, Portugal e Itália) e visitou as instalações de três clubes: Atlético de Madrid, Valladolid e Juventus.

Iran Ferreira também teve encontros com Ronaldo Fenômeno e pôde se reunir com astros da seleção brasileira, como Vinícius Júnior, Eder Militão e Matheus Cunha. O sucesso do Luva de Pedreiro tem ultrapassado os limites do território brasileiro.

Luva de Pedreiro possui 1,1 milhão de seguidores no Twitter. No Instagram, esse número chega a 18,1 milhões. No TikTok, plataforma em que apareceu para a internet, o baiano possui 19,2 milhões de seguidores.

LeBron James atualmente defende o Los Angeles Lakers na NBA. Duas vezes campeão olímpico, o astro do basquete norte-americano já faturou quatro vezes o título da NBA (2012, 2013, 2016 e 2020).