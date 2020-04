Mãe de Karl-Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, morre devido ao coronavírus

Jacqueline Towns, mãe do pivô Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves, morreu, nesta segunda-feira, em consequência do coronavírus. O anúncio foi feito nas redes sociais da equipe que disputa a NBA.

Karl-Anthony Towns revelou pela primeira vez a batalha de sua mãe contra o vírus no final de março por meio de um vídeo no Instagram, em um esforço para divulgar a gravidade do vírus e a necessidade de que todos tomem medidas de segurança adequadas para minimizar seu impacto.

Após os primeiros dias em que Jackie e Karl Towns Sr., pais dos jogador, tiveram os primeiros sintomas do vírus, Karl-Anthony Towns observou que a condição de sua mãe era pior. A tosse piorou e a febre foi constante.

"Ela estava se deteriorando diante dos nossos olhos", disse o filho.

Em um vídeo, Towns mostrou sua mãe com um respirador, usado durante quatro semanas. Na sequência, Jackie ficou em estado de coma induzido. "Ela era a chefe de nossa casa. Foi a mulher mais forte que eu conheci", afirmou Karl-Anthony.

"Jackie era muitas coisas para muitas pessoas - esposa, mãe, filha, avó, irmã, tia e amiga", disse uma mensagem da família. "A matriarca da família Towns, ela era uma fonte incrível de força; uma pessoa ardente, carinhosa e extremamente amorosa que tocou a todos que conheceu. Sua paixão era palpável e sua energia nunca será substituída."

O Minnesota Timberwolves também emitiu uma nota. "Jackie era uma figura constante no Target Center para assistir e apoiar o filho nos últimos quatro anos. Ela se tornou parte de nossa família. Era palpáve a sua paixão pela vida e pela família. Como fã número um de Karl, Jackie forneceu energia positiva constante para ele e foi amada por toda a nossa organização."

O drama de Towns gerou uma onda de apoio de toda a NBA. Por isso, a família agradeceu a todos em sua declaração, juntamente com os "guerreiros médicos" que lutaram por Jackie e ajudaram Karl Sr. a se recuperar do vírus.