Magic e Raptors vão duelar em Londres pela temporada regular da NBA

Londres vem sendo palco usual de jogos da NBA fora dos Estados Unidos e do Canadá, tanto que este será o sexto confronto do campeonato na cidade. Antes de 2011, porém, os jogos se resumiam a duelos amistosos.

"Eu me lembro de jogar em Londres com a Magic em 1993 e estou certo de que os nossos atuais jogadores vão apreciar esta oportunidade única", disse Scott Skiles, treinador do Magic, que há 22 anos visitou Londres como atleta para jogos da pré-temporada com um time liderado por Shaquille O''Neal

Em 2011, o Raptors também entrou em quadra em Londres, naqueles que foram os primeiros jogos da temporada regular da NBA disputados na Europa, diante do New Jersey Nets - hoje Brooklyn Nets.

Esse confronto entre Raptors e Magic, agendado para 14 de janeiro, compõe o NBA Global Games, uma importante parte da estratégia da liga norte-americana de basquete de expandir a sua marca.