Magic ganha e aproveita tropeço do Heat para entrar na zona dos playoffs da NBA

A temporada regular da NBA está muito perto do fim e a briga pelas últimas três vagas nos playoffs, todas na Conferência Leste, segue acirrada entre cinco equipes. Na rodada de quarta-feira, todos entraram em quadra e duas delas conseguiram vitórias importantes. O maior destaque foi o Orlando Magic, que recebeu o New York Knicks, ganhou com facilidade por 114 a 100 e se aproveitou do tropeço do Miami Heat para o Boston Celtics por 112 a 102, na Flórida, para assumir a oitava colocação.

Com o resultado positivo em casa, o Magic alcançou a campanha de 39 vitórias e 40 derrotas. Tem um triunfo a mais que o Heat, que caiu para a nona posição, mas está com um jogo a menos neste momento. Destaque do time de Orlando, Nikola Vucevic mais uma vez foi fundamental e liderou com 29 pontos, além de 13 rebotes.

À frente de Magic e Heat na tabela de classificação estão Detroit Pistons (39-39) e Brooklyn Nets (39-40). Mas ambos foram derrotados e embolaram ainda mais a briga pelas vagas nos playoffs. Jogando sem o ala Blake Griffin, o time de Detroit não teve forças e acabou sofrendo a segunda derrota seguida para o Indiana Pacers. Os visitantes dominaram o placar desde o início e fizeram 108 a 89.

Os Nets também jogaram em casa e foram derrotados pelo Toronto Raptors por 115 a 105. Paskal Siakam, com 28 pontos, e Kawhi Leonard, com 26, foram os destaques da franquia do Canadá, que com a vitória já garantiu ao menos a segunda colocação do Leste - ainda briga pela liderança com o Milwaukee Bucks.

Quem ainda corre por fora na luta por uma vaga nos playoffs é o Charlotte Hornets, que derrotou fora de casa o New Orleans Pelicans por 115 a 109. Em 10.º lugar na tabela de classificação, o time de Charlotte fica apenas dois jogos atrás do Magic. Kemba Walker comandou o triunfo dos visitantes com 32 pontos.

No Oeste, com todos as oito vagas nos playoffs já preenchidas, o destaque da rodada de quarta-feira foi a vitória em casa do Denver Nuggets contra o San Antonio Spurs por 113 a 85. O sérvio Nikola Jokic se destacou e ficou perto de alcançar o 13.º "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) na temporada: 20 pontos, 11 rebotes e nove assistências para o pivô.

20 PTS | 11 REB | 9 AST Nikola Jokic and the @nuggets improve to 52-26 with the home win over SAS! #MileHighBasketball pic.twitter.com/FnF15jwcH0 — NBA (@NBA) 4 de abril de 2019

Do lado dos Spurs, atualmente na oitava colocação, o destaque negativo foi o técnico Gregg Popovich, que foi expulso com apenas 1 minuto e três segundos de jogo, por reclamação. Os maiores pontuadores foram LaMarcus Aldridge e o calouro Lonnie Walker IV, com 16 pontos cada.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Detroit Pistons 89 x 108 Indiana Pacers

Orlando Magic 114 x 100 New York Knicks

Washington Wizards 114 x 115 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 130 x 122 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 105 x 115 Toronto Raptors

Miami Heat 102 x 112 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 109 x 115 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 108 x 110 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 113 x 85 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 97 x 118 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 116 x 89 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 103 x 135 Houston Rockets

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Sacramento Kings x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors