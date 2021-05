Magic Johnson elogia feito de Russell Westbrook: 'Eu sei o quão grande ele é'

Russel Westbrook impressionou fãs de basquete e especialistas da NBA na noite de sábado ao igualar o recorde de "triple-doubles" (dois dígitos em três fundamentos) de Oscar Robertson, com 181 combinações. O armador do Washington Wizards foi fundamental na vitória do seu time diante do Indiana Pacers por 133 a 132. Além de um toco providencial no último lance da partida, o astro anotou 33 pontos, pegou 19 rebotes e distribuiu 15 assistências.

Terceiro jogador com mais "triple-doubles" na história da NBA com 138 combinações, Magic Johnson, lenda do Los Angeles Lakers, ficou maravilhado com o feito de Westbrook. "Tem gente que jogou 13 anos, 15 anos e nunca conseguiu ter 20 rebotes. O mesmo vale para assistências", disse em entrevista para o The Athletic. "Eu consegui muita vezes, mas tem armadores que nunca tiveram 20 assistências. São coisas que ele (Westbrook) foi capaz de fazer", ressaltou.

Embora seja um astro convocado inúmeras vezes para o All-Star Game, tenha um troféu de MVP (melhor jogador da temporada) e seja um jogador único, Westbrook é criticado por diversos especialistas pela "inconsistência" e tomadas de decisão nos momentos decisivos, sobretudo nos playoffs.

Tanto Magic Johnson quanto outros craques da NBA já disseram que independente de não ser campeão da liga, Westbrook merece ser apreciado. "Isso é realmente grande. É algo que eu não poderei fazer. Eu sei o quão grande ele é", reforçou o ex-jogador. Apesar do retrospecto ruim dos Wizards na temporada regular, atualmente na nona posição da Conferência Leste com 32 vitórias e 36 derrotas, as médias do armador são de "triple-doubles": 22 pontos, 11,6 rebotes e 11,5 assistências por partida.

Com menos de cinco jogos para o final da temporada, é seguro dizer que os desempenhos acima da média de Westbrook podem carregar os Wizards para os playoffs.