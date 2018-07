Magnano afirma que Brasil não pode perder espírito combativo

O Estado de S. Paulo com EFE

O treinador Rubén Magnano exalta a atitude guerreira exibida pela seleção brasileira masculina de basquete para superar a República Dominicana por 71 a 65, na terça-feira, pela segunda rodada da Copa América da modalidade.

"Não podemos perder nunca o espírito combativo e isso foi uma das coisas que fizemos hoje (terça)", afirmou Magnano. "Conseguimos ganhar perante um rival muito difícil porque tivemos a capacidade de defender um pouco e atacar da melhor maneira", acrescentou o argentino. Com uma derrota e uma vitória nos dois primeiros jogos, o treinador lembrou que o mais importante neste tipo de torneio "é que em menos de 24 horas você tem a chance de ter uma revanche".

"A equipe trabalhou para os Pan-Americanos de Toronto cerca de 50 dias e estamos há quase três meses juntos. Isso ajuda", afirmou Magnano, que qualificou como "interessante" o jogo desta quarta-feira, às 22h30 (de Brasília), contra o México, anfitrião do torneio. Na sexta, o Brasil enfrenta o Panamá. Os quatro primeiros de cada chave avançam para jogar contra os quatro melhores da outra chave. As quatro equipes que tiverem mais pontos fazem as semifinais.