Magnano conversa com jogadores brasileiros na Europa

O novo técnico da seleção brasileira masculina de basquete continua o seu esforço para tentar reunir os melhores jogadores do País no Mundial da Turquia, no final de agosto. Depois de conversar com os atletas que atuam na NBA - Anderson Varejão, Leandrinho e Nenê -, o argentino Rubén Magnano está na Europa, onde se encontra com outros possíveis convocados.

No último final de semana, Magnano já esteve com o ala Marquinhos de Sousa, que joga pelo Sigma Coatings Montegranaro, da Itália. Agora, o técnico está na cidade espanhola de Vitória, onde conversará nesta sexta-feira com o pivô Tiago Splitter e o armador Marcelinho Huertas, que defendem o Caja Laboral. No sábado, ele acompanha também o jogo do time dos brasileiros pela Liga Espanhola.

De Vitória, Magnano segue para Múrcia, onde assiste no domingo à partida da equipe que leva o nome da cidade contra o DKV Joventut, também pelo campeonato local. No Múrcia, atuam os pivôs Paulão Prestes e Vitor Faverani.

Magnano assumiu a seleção brasileira no início do ano. No currículo, o técnico tem como principal conquista a medalha de ouro olímpica pela Argentina, em 2004. O treinador substituiu o espanhol Moncho Monsalve, que deixou o time mesmo com uma avaliação positiva de seu trabalho, inclusive conquistando a Copa América em 2009, título que garantiu o Brasil no Mundial.