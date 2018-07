Magnano convoca estrelas para Mundial de Basquete

O técnico argentino Rubén Magnano fez nesta quinta-feira a sua primeira convocação no comando da seleção brasileira masculina de basquete. E, como esperado, vai apostar nas principais estrelas do País, que atuam na NBA e no basquete europeu, para a disputa do Mundial na Turquia.

Magnano apresentou duas listas de convocados. A primeira tem 24 nomes, que vão se apresentar no dia 24 de junho, e vão realizar a primeira etapa de treinamentos, além de participarem do Campeonato Sul-Americano, que será realizado entre os dias 26 e 31 de julho.

A segunda relação tem nove atletas e dois convidados, com apresentação marcada para o dia 19 de julho, para a disputa do Mundial. Essa lista conta com os astros do basquete brasileiro, como Anderson Varejão, Nenê Hilário e Leandrinho Barbosa, que atuam na NBA. A relação final para o Mundial terá que ter 12 nomes.

"Mesclamos jovens com experientes nesta convocação, mas ela não está totalmente fechada ainda, qualquer jogador pode ser convocado ainda, dependendo das nossas necessidades. Estamos com um excelente grupo, vamos fazer uma grande preparação e um grande trabalho", afirmou Magnano.

Confira as listas de convocados da seleção brasileira masculina de basquete:

Grupo 1:

Fabrício de Melo - Pivô - Sagemont High School (Estados Unidos)

Hátila Passos - Pivô - Marinos (Venezuela)

Murilo - Pivô - Minas Tênis Clube (MG)

Rafael Ferreira - Pivô - São José dos Campos (SP)

JP Batista - Pivô - Le Mans (França)

Paulo Prestes - Pivô - CB Murcia (Espanha)

Rafael Hettsheimer - Pivô - Xacobeo Blu Sens (Espanha)

Bruno Fiorotto - Pivô - Tenerife Rural (Espanha)

Marquinhos - Ala - Sutor Basket Montegranaro (Itália)

Lucas Cipolini - Pivô - Byu Hawai (Estados Unidos)

Augusto Lima - Pivô - Unicaja (Espanha)

Olivinha - Ala - Pinheiros (SP)

André Stefanelli - Armador - Paulistano (SP)

Jonathan Tavernari - Ala - Byu Utah (Estados Unidos)

André Luiz Goes - Armador - Joinville (SC)

Arthur Belchior - Armador - Universo (DF)

Audrei Parisotto - Armador - Joinville (SC)

André Luiz Brugger - Armador - Joinville (SC)

Carlos Cobos - Armador - Clinicas Rincon Axarquia (Espanha)

Duda - Armador - Flamengo (RJ)

Vitor Benite - Armador - Franca (SP)

Fúlvio - Armador - São José dos Campos (SP)

Wellington Santos - Armador - Universo (DF)

Helinho - Armador - Flamengo (RJ)

Grupo 2:

Anderson Varejão - Pivô - Cleveland Cavaliers (Estados Unidos)

Tiago Splitter - Pivô - Caja Laboral (Espanha)

Nenê - Pivô - Denver Nuggets (Estados Unidos)

Guilherme Giovannoni - Ala/armador - Universo (DF)

Alex Garcia - Ala/armador - Universo (DF)

Leandrinho Barbosa - Armador - Phoenix Suns (Estados Unidos)

Marcelinho Huertas - Armador - Caja Laboral (Espanha)

Valtinho - Armador - Universo (DF)

Marcelo Machado - Ala/armador - Flamengo (RJ)

Convidados:

Jordan Burger - Ala - Sevilla Cajasol (Espanha)

Raul - Armador - Minas Tênis (MG)