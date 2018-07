Magnano convoca seleção sem atletas da NBA para o Pan

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou nesta segunda-feira a convocação da seleção masculina para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, que acontecerão de 10 a 26 de julho. O técnico Rubén Magnano optou por uma lista alternativa, com alguns jovens valores e sem os principais nomes do País na modalidade, inclusive aqueles que atuam na NBA.

Por se tratar de uma competição que não é prioridade para a seleção, Magnano decidiu concentrar os esforços para a Copa América, que tem início marcado para 25 de agosto. Até porque este torneio valerá como Pré-Olímpico e o Brasil ainda não sabe se terá vaga assegurada nos Jogos de 2016 por ser o país-sede.

Desta forma, nomes como Nenê, Anderson Varejão, Tiago Splitter e Leandrinho, jogadores estabelecidos na NBA, estão fora. Magnano também não contará com Bruno Caboclo e Lucas Bebê, que ainda buscam espaço na liga norte-americana e, por isso, deram prioridade à disputa da Summer League pelo Toronto Raptors durante a pré-temporada.

Nenhum jogador da equipe titular do Brasil no Mundial do ano passado, realizado na Espanha, foi chamado. Isso porque Marcelinho Huertas e Alex também ficaram de fora. De fato, somente três atletas que estiveram naquela competição vão também para o Pan de Toronto. São eles: os armadores Raulzinho e Larry Taylor e o pivô Rafael Hettsheimeir.

Mesmo com os muitos desfalques, Magnano confia em uma boa campanha da seleção. "Formamos um grupo de trabalho que mescla jogadores experientes e jovens que vão atuar pela primeira vez na seleção adulta. O importante é que temos um bom tempo de preparação até chegar à competição. Em Toronto vamos realizar de três a quatro amistosos para fechar a preparação. Posso garantir que é uma equipe bastante sólida e alguns atletas poderão ser convocados para a Copa América do México", apontou.

Atletas como os próprios Raulzinho, Larry e Hettsheimeir já têm bastante experiência na seleção, assim como Vitor Benite, Olivinha e Augusto Lima. Eles se juntarão a alguns jovens destaques do último NBB, como Ricardo Fischer, Leo Meindl e Gerson. Estes nomes lutam por uma vaga na convocação para o Pré-Olímpico, quando os principais jogadores do País devem ser chamados.

Os atletas convocados se apresentarão no dia 14 de junho, em São Paulo. O grupo realizará treinos na cidade até o dia 10 de julho, quando viaja para Toronto. A estreia no Pan acontecerá no dia 21, contra Porto Rico, pelo Grupo A. A chave conta ainda com Venezuela e Estados Unidos.

CONVOCADOS

Armadores: Rafael Luz (Obradoiro-ESP), Raulzinho (Murcia-ESP), Ricardo Fischer (Bauru) e Larry Taylor (Bauru).

Ala-armador: Vitor Benite (Flamengo).

Ala: Leo Meindl (Franca).

Alas-pivôs: Marcus Toledo (Pinheiros) e Olivinha (Flamengo).

Pivôs: Rafael Hettsheimeir (Bauru), Rafael Mineiro (Limeira), Gerson (Mogi das Cruzes) e Augusto Lima (Murcia-ESP).