Magnano elogia defesa e critica erro de pontaria nos arremessos

O técnico Rubén Magnano não utilizou apenas elogios para avaliar a estreia vitoriosa da seleção brasileira masculina no Mundial de Basquete. Neste sábado, em Granada, a equipe derrotou a França por 65 a 63 e, embora tenha exaltado o desempenho defensivo, o treinador criticou o baixo aproveitamento nos arremessos de dois pontos e nos lances livres. Porém, disse acreditar que o Brasil vai deslanchar no torneio após esse primeiro compromisso.

"Diante do nosso baixo porcentual de acerto nos arremessos de dois pontos e lances livres, foi uma grande vitória. Jogamos contra o campeão da Europa. Começamos a construir o resultado a partir do momento que defendemos bem. Posso dizer que tudo foi construído em função da determinação defensiva da equipe. Foi uma estreia difícil, acho que a tendência agora é a equipe se soltar mais", analisou.

Com 16 pontos, cinco assistências e dois rebotes, Marcelinho Huertas foi o principal destaque da vitória. Ele reconheceu que o nervosismo atrapalhou o desempenho do Brasil, especialmente no primeiro quarto, e avaliou que o triunfo poderia ter sido definido com uma margem maior de pontos, não fossem os muitos erros cometidos.

"Foi uma partida difícil e equilibrada e no primeiro período o time esteve muito ansioso e um pouco nervoso. A partir do segundo quarto controlamos o jogo, chegamos a abrir vantagem várias vezes, mas erramos muitos lances livres. A verdade é que a vantagem final poderia ter sido bem maior. O importante foi começar com vitória sobre o atual campeão europeu e esse resultado dá mais moral para a equipe", analisou Huertas.

O Brasil volta a jogar neste domingo, às 13 horas (de Brasília), diante do Irã. Embora a seleção tenha superado o adversário com facilidade durante a fase de preparação para o Mundial, Magnano negou que a sua equipe terá tranquilidade para assegurar mais uma vitória.

"Não podemos pensar que o Irã será o mesmo que vencemos por quarenta pontos de diferença no Torneio da Eslovênia. É um time que pode surpreender e tem um dos pivôs mais altos da Copa do Mundo, se não for o mais alto", afirmou o treinador.