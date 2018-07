Magnano exalta vitória, mas pede consistência à seleção

SÃO PAULO - O técnico Rubén Magnano não pareceu satisfeito com o desempenho da seleção brasileira masculina de basquete mesmo com a vitória por 87 a 82 sobre o México, em amistoso realizado na noite da última terça-feira em São Paulo. Apesar de celebrar o resultado, o treinador argentino não escondeu a preocupação com a irregularidade da equipe e cobrou mais consistência para a Copa América da Venezuela, que acontecerá de 30 de agosto a 11 de setembro.

"Tanto ofensivamente quanto defensivamente estamos oscilando muito. E essa inconstância faz com que a equipe abra uma boa vantagem e também permita a reação do adversário. Precisamos ter mais consistência na posse de bola. A Copa Tuto Marchand, em Porto Rico, servirá para nossa avaliação final antes da Copa América", disse, citando o torneio amistoso que acontecerá entre os dias 22 e 26 de agosto na cidade de San Juan.

Um dos destaques do confronto e cestinha brasileiro, com 19 pontos, o pivô Rafael Hettsheimeir fez uma análise mais positiva. Ele lembrou que o Brasil venceu cinco dos seis jogos amistosos que fez até o momento como preparação para a Copa América e exaltou o empenho da seleção.

"Realizamos seis amistosos e ganhamos cinco. É um resultado positivo. É claro que ainda temos alguns pontos a serem corrigidos, mas estamos na fase de preparação e esse é o momento de melhorarmos até encontrar o melhor jogo. É importante destacar que a equipe está empenhada e vamos buscar nosso objetivos na Copa América", comentou.