Magnano garante que convocação olímpica está aberta

Grandes astros do basquete brasileiro, o pivô Nenê, o ala/armador Leandrinho e o ala/pivô Anderson Varejão não foram ao Pré-Olímpico - o primeiro pediu dispensa, enquanto os outros dois estavam contundidos. Após a conquista da vaga, o presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Carlos Nunes, chegou a dizer que, falando como torcedor, esperava que o grupo que conseguiu a classificação fosse privilegiado na convocação para Londres. Magnano, no entanto, já descartou essa hipótese.

"Espero ser inteligente o suficiente para fazer a melhor convocação para o Brasil, mas não falei com ninguém que foi ao Pré-Olímpico e também com aqueles que não foram", afirmou Magnano, ressaltando que ninguém está garantido. "O jogador que foi bem no Pré-Olímpico e desempenhou bem o seu papel, não fez mais que obrigação. Foi lá para defender o seu País e isso foi importante para ele. Tenho uma clara ideia do que posso fazer na convocação, mas não existe ninguém com vaga garantida no grupo que vou convocar."

Magnano revelou também que o planejamento da seleção brasileira para 2012 ainda não está fechado. "Ainda não temos uma preparação já totalmente elaborada. A ideia é começar a trabalhar no início de junho e fazer até 11 jogos amistosos em diferentes lugares", contou o treinador argentino, que pretende iniciar os treinos para a Olimpíada com um grupo de 16 atletas. "Vamos preparar os jogadores como faço em todas equipes que trabalho. Vamos para Londres para buscar o mais alto posto que possamos conseguir."

Quando perguntado sobre o seu futuro na seleção brasileira, já que tem contrato apenas até o final da Olimpíada de Londres, o técnico preferiu deixar a resposta para o diretor da CBB, Vanderlei Mazzuchini Júnior, que também estava presente na entrevista. "O Ruben Magnano terá seu contrato renovado, com toda certeza. Ele vem fazendo parte de uma fase importante do basquete brasileiro, não apenas pela capacidade como técnico, mas também pela liderança e por ser uma pessoa muito diferenciada", disse o dirigente.