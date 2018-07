Magnano minimiza resultados em preparação para Jogos

"Temos que ter em mente que o mais importante é a preparação, seja ela em treinamentos ou jogos. O resultado, em si, dos jogos não é o mais importante. No dia 29 de julho, sim, temos que chegar 100% e passar a nos preocupar somente em vencer. Jogar algumas partidas no Brasil será importante para sentirmos o calor do torcedor brasileiro e pegar boas vibrações para a sequência de preparação", afirmou.

Este calor da torcida promete ser maior para um jogador em especial: o pivô Nenê, do Washington Wizards, que volta a atuar pela seleção brasileira após um longo período justamente sem sua cidade natal: São Carlos, no interior de São Paulo.

"Já faz muito tempo que joguei aqui, nem profissional eu era ainda, apenas participava dos jogos como juvenil, e agora vou estar numa preparação para Olimpíada. A torcida são-carlense pode esperar um time muito aguerrido e unido, disposto a dar tudo pelo país dentro de quadra. Nosso foco é a preparação, ainda vamos errar muito, mas tenho certeza que os fãs sairão do ginásio satisfeitos e esperançosos com o que podemos fazer nessas Olimpíada", disse.

O Brasil estreia no Torneio Internacional de São Carlos nesta terça-feira, diante da Nova Zelândia, às 21 horas. Além dos neozelandeses, a competição também conta com Grécia e Nigéria, três seleções que lutarão no Pré-Olímpico Mundial pelo direito de estar em Londres.