Magnano se reúne com Leandrinho e encerra visita a atletas nos EUA

O técnico Rubén Magnano encerrou, na noite de domingo, a sua excursão pelos Estados Unidos, visando se reunir com cada quatro dos principais atletas brasileiros em atividade na NBA. A última conversa do argentino foi com o ala-armador Leandrinho, reserva do Golden State Warriors, equipe de melhor campanha na temporada regular.

A expectativa era de que Magnano visse um confronto brasileiro, mas Tiago Splitter, com uma lesão na panturrilha, desfalcou o San Antonio Spurs na vitória sobre o Warriors, domingo à noite, em San Antonio. A conversa com Leandrinho foi após a partida, na qual o ala-armador anotou 12 pontos.

Pelo que explicou o diretor-técnico Vanderlei Mazzuchini, que também participou da viagem, a excursão foi paga pelo COB. "Concluímos com êxito nossas reuniões com os quatro jogadores brasileiros Nenê, Varejão, Splitter e Leandrinho. E é importante agradecer ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que entendeu os motivos de nossa vinda aos Estados Unidos como uma importante etapa da preparação para os Jogos Pan-Americanos de Toronto e os Jogos Olímpicos Rio-2016."

A temporada 2015 tornou-se vital depois que a Federação Internacional de Basquete (Fiba) indicou que não vai conceder vaga nos Jogos Olímpicos ao Brasil, como país sede. Se a decisão se confirmar, a seleção brasileira, tanto no masculino quanto no feminino, vai ter que brigar pela classificação dentro de quadra. Para tanto, terá que ficar entre os dois primeiros colocados do Pré-Olímpico, entre 25 de agosto e 6 de setembro, no México.

Sem seus principais jogadores, o Brasil foi eliminado na primeira fase da última Copa América, há dois anos - o Pré-Olímpico também vale como Copa América. Para evitar novo vexam, é fundamental a presença dos atletas da NBA no torneio em Monterrey.

Agora o treinador argentino ficará 11 dias no Rio antes de viajar à Espanha, para conversar com os armadores Raulzinho, Rafael Luz e Marcelinho Huertas, além do pivô Augusto Lima.

A CBB explicou que Magnano só não se encontrou com o ala Bruno Caboclo e o pivô Lucas Bebê, ambos do Toronto Raptors, porque os dois estão transitando entre a NBA e a D-League. Para a CBB, isso "impossibilita a definição de uma data para a conversa". A entidade não explicou por que o treinador não vai conversar com outros atletas de alto nível que estão fora do País, como o pivô Vitor Faverani (foi dispensado pelo Boston Celtics e está em tratamento na Espanha).