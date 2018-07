Magnano vai aos EUA, vê Nenê titular e conversa com o pivô

O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Rubén Magnano, está nos Estados Unidos para mais uma rodada de encontros com os jogadores do País que militam na NBA. Na noite de segunda-feira, o treinador argentino esteve em Washington para acompanhar uma partida do Wizards e conversar com o pivô Nenê.

Magnano viu Nenê, acostumado com o banco de reservas nesta temporada, ser escalado como titular e atuar por 25 minutos na derrota por 116 a 91 do Wizards para o Boston Celtics. O brasileiro fez 8 pontos e pegou 5 rebotes, muito perto da média dele nesta temporada: 8,3 pontos e 4,5 rebotes por partida.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) não deu detalhes sobre a conversa. Relatou apenas que "Magnano e Nenê conversaram sobre a temporada do brasileiro na liga americana e o planejamento da comissão técnica para os Jogos Olímpicos Rio-2016". Só agora a CBB informou que, na quinta-feira passada, Magnano já se encontrou com o ala-pivô Anderson Varejão, em Cleveland.

O treinador está com problemas para montar a seleção brasileira para a Olimpíada porque os principais jogadores do País são reservas na NBA e têm pouco tempo em quadra. Só Augusto Lima vinha jogando com regularidade na Espanha, no Murcia, mas na segunda-feira foi anunciado como reforço do Real Madrid e deve passar a atuar menos.