Mais de 17 mil pessoas visitaram o espaço NBA Finals em São Paulo

A ação nas finais da NBA em São Paulo foi considerada um sucesso pelo escritório da liga no Brasil. Mais de 17 mil pessoas passaram pelo espaço NBA Finals, na Avenida Paulista, que esteve aberto do dia 1º de junho até o dia 12, data do último entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, entre elas fãs, nomes importantes do esporte e personalidades da TV. A NBA Store (loja oficial) também vendeu mais de 4 mil itens.

Arnon de Mello Neto, vice-presidente da NBA para a América Latina, comemorou o resultado. "Todos estamos muito felizes com o sucesso da NBA Finals. Trouxemos o evento ao Brasil pela primeira vez e os fãs paulistas abraçaram a casa de maneira intensa, mostrando a paixão que têm pelo basquete, com lotação máxima todos os dias", afirmou.

"Foi muito bom ver famílias inteiras, muitas crianças visitando o espaço, a alegria de todos que estiveram conosco nos eventos durante o dia e à noite, uma demonstração de que o esporte está cada vez mais forte e consolidado no país. Tivemos as finais, o momento mais nobre da temporada, e superamos todas as expectativas", completou.

Estiveram visitando a NBA Finals nomes do basquete como Raulzinho Neto, Marcelinho Huertas, Leandrinho Barbosa, Oscar Schmidt, Guilherme Giovannoni, Marcelinho Machado, Ricardo Fischer, Rafael 'Babby' Araújo, Magic Paula, Alessandra, Janeth e Helen Luz, além de esportistas de outras modalidades, como Serginho (bicampeão olímpico de vôlei), Fofão (campeã olímpica de vôlei), Arthur Nory (ginasta medalhista olímpico), Thiago Pereira (nadador medalha de prata nos Jogos de Londres-2012) e Etiene Medeiros (nadadora bicampeã mundial), Gabigol (Inter de Milão), Lucas Piazon (Chelsea), os ex-jogadores Marcos Assunção e Fábio Luciano, Caio Castro (ator), Raíssa Santana (miss Brasil 2017), entre outras celebridades.