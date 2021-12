Manu Ginobili nomeado para o Hall da Fama do Basquete pela primeira vez

O argentino Emanuel 'Manu' Ginobili, tetracampeão da NBA e vencedor da medalha de ouro olímpica em Atenas-2004, foi indicado pela primeira vez para o Hall da Fama do Basquete na terça-feira.

Ginobili está em uma lista de indicados ao Hall da Fama em 2022, junto com outros indicados pela primeira vez, como Tom Chambers, ex-estrela do Phoenix Suns, e quatro vezes campeão WNBA Lindsey Whalen.

O argentino de 44 anos jogou pelo San Antonio Spurs de 2002 a 2018, com quem foi campeão da NBA em 2003, 2005, 2007 e 2014. Além disso, levou a Argentina ao título olímpico em Atenas-2004.

Os finalistas para indução ao 2022 Hall of Fame serão anunciados em fevereiro durante as atividades do fim de semana do NBA All-Star Game em Cleveland, Ohio.

Os selecionados que finalmente serão empossados serão conhecidos durante o Final Four da NCAA, as semifinais e a final do United States University Championship, que será disputado em abril em New Orleans.

A cerimônia de posse de 2022 está programada para 9 a 10 de setembro no Hall of Fame em Springfield, Massachusetts.