Maracanãzinho é motivação extra para a seleção de basquete

Enquanto a seleção brasileira masculina de basquete disputava o Sul-Americano na Venezuela com um time alternativo, o grupo principal do Brasil se prepara para encarar o Mundial da Espanha a partir do dia 30 de agosto. Sob o comando do técnico Rubén Magnano, os jogadores vão jogar um torneio amistoso contra Argentina e Angola, de quinta-feira a sábado, no Rio. E a possibilidade de atuar no Ginásio do Maracanãzinho empolga os atletas.

"Será muito bom voltar a jogar no Maracanãzinho, que já foi palco de grandes conquistas do basquete brasileiro. Esperamos jogar com a presença de um grande público, uma torcida vibrante para que nos incentive neste início de preparação rumo ao Mundial", afirmou o armador Marcelinho Huertas, um dos líderes da seleção.

No torneio amistoso, que terá a participação de três seleções classificadas para o Mundial da Espanha, o Brasil estreia na quinta-feira contra Angola. No dia seguinte, os angolanos enfrentam a Argentina. E no sábado será a vez do confronto entre brasileiros e argentinos.

"É uma maravilha voltar a jogar no Maracanãzinho. Fico muito feliz de saber que poderei vestir a camisa da seleção naquele lugar de tantas vitórias nacionais. Será um grande prazer para mim e meus companheiros vencer nossos adversários e ainda dar essa grande alegria para a nossa torcida", disse o ala Leandrinho, lembrando que a seleção de basquete não atua no lendário ginásio do Rio desde 2009, quando conquistou o título do Torneio Super Four.