Marc Gasol brilha, Grizzlies vencem e mantêm ponta no Oeste

Impulsionado por uma grande atuação do espanhol Marc Gasol, o Memphis Grizzlies venceu o Los Angeles Clippers por 107 a 91, em casa, na rodada deste domingo da NBA, e se manteve na liderança da Conferência Oeste da liga de basquete dos Estados Unidos. O resultado fez a equipe chegar 12 vitórias em 14 partidas disputadas.

Dono da melhor campanha da competição até aqui, os Grizzlies tiveram Gasol como cestinha da partida, com 30 pontos, sendo que o espanhol ainda assegurou um "double-double" ao apanhar 12 rebotes. Assim, ele foi disparado o maior destaque da equipe do Tennessee, que ainda contou com Courtney Lee, com 13 pontos, e Tony Allen, com 12, como outros nomes que se sobressaíram um pouco na parte ofensiva.

Pelo lado dos Clippers, Chris Paul foi o cestinha, com 22 pontos, enquanto Jamal Crawford veio logo atrás, com 19, mas a atuação regular da dupla não foi suficiente para evitar a quinta derrota em 12 confrontos do time da Califórnia na NBA, na qual agora figura da décima posição da Conferência Oeste.

E, se os Grizzlies voltaram a vencer nesta seu surpreendente início de campanha na temporada regular da NBA, o Golden State Warriors e o Portland Trail Blazers conquistaram vitórias fora de casa nesta rodada de domingo e deram continuidade ao bom momento que vivem. O primeiro destes times bateu o Oklahoma City Thunder por 91 a 86, enquanto a equipe do Oregon superou o Boston Celtics por 94 a 88.

Com os triunfos, os Warriors se garantiram na vice-liderança da Conferência Oeste, com dez vitórias em 12 jogos, enquanto os Blazers vêm logo atrás, em terceiro, com aproveitamento apenas um pouco pior ao acumular 10 triunfos em 13 partidas.

Nesta décima vitória dos Warriors, Marreese Speights se destacou como cestinha do jogo, com 28 pontos, enquanto Klay Thompson também esteve bem pela equipe, com 20 pontos. Pelo lado do Thunder, Reggie Jackson foi o principal nome, com 22 pontos e 11 rebotes.

Já os Blazers foram empurrados pela performance decisiva de LaMarcus Aldridge, autor de 20 pontos e 14 rebotes, enquanto Jeff Green e Jared Sullinger anotaram 19 pontos cada um pelos Celtics, apenas na 11ª colocação da Conferência Leste, agora com oito derrotas em 12 partidas.

LEANDRINHO SE MACHUCA

Apesar da vitória deste domingo, os Warriors não tiveram motivos apenas para comemorar. O time acabou perdendo o brasileiro Leandrinho por lesão. O ala/armador sofreu uma entorse no joelho esquerdo e por causa do problema atuou por apenas 5min45s, nos quais acumulou um ponto e um rebote.

Atrapalhado por lesões nas últimas temporadas da NBA, Leandrinho ainda será submetido a exames para saber a real gravidade da lesão e o tempo de recuperação.

HEAT NO SUFOCO

Quarto colocado da Conferência Leste, o Miami Heat sofreu para vencer o Charlotte Hornets por 94 a 93, em casa, nesta rodada de domingo. O time da Flórida triunfou graças a uma cesta de Chris Bosh a 31 segundos para o fim do confronto.

Com 20 pontos e dez rebotes, o astro foi um dos três principais destaques do Heat, que ainda teve Luol Deng como cestinha da partida, com 26 pontos, e Mario Chalmers acumulando 20 pontos e dez assistências. Pelo lado dos Hornets, Al Jefferson também se destacou ao fazer um "double-double" de 22 pontos e 12 rebotes.

Na outra partida desta rodada de domingo na NBA, o Los Angeles Lakers amargou a sua 11ª derrota em 14 jogos ao cair por 101 a 94 diante do Denver Nuggets, em casa. Assim, o time californiano é o penúltimo colocado da Conferência Oeste, na qual tem campanha melhor apenas do que a do Thunder, lanterna com três vitórias em 15 partidas.

Kobe Bryant voltou a se destacar como cestinha de uma partida. Ele fez 27 pontos pelos Lakers, mas os Nuggets exibiram melhor atuação coletiva e tiveram Wilson Chandler com maior destaque ofensivo, com 19 pontos, enquanto Ty Lawson brilhou com 18 pontos e 16 assistências.

Confira os jogos desta segunda-feira na NBA:

Charlotte Hornets x Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic

Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers

Toronto Raptors x Phoenix Suns

Houston Rockets x New York Knicks

Dallas Mavericks x Indiana Pacers

Utah Jazz x Chicago Bulls