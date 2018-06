Marcelinho Huertas entra para lista dos dez maiores passadores da Liga Espanhola

O brasileiro Marcelinho Huertas, que atua pelo Kirolbet Baskonia, entrou para a lista dos dez maiores passadores da história da Liga Espanhola de basquete com um total de 1.673 assistências. A marca foi atingida no duelo de sua equipe contra o Real Madrid no primeiro jogo da decisão do torneio.

+ Confira mais notícias de basquete

+ Paratletas são afastadas da seleção após denúncia de abuso sexual

Huertas deu quatro assistências e superou a marca de seu ex-companheiro de equipe, Javi Salgado, que ocupava o décimo posto na lista. Na partida, o Baskonia venceu o Real Madrid por 94 a 90 e abriu vantagem na série melhor de cinco partidas.

O armador brasileiro está disputando sua 11ª temporada na competição espanhola. Ele estreou no torneio em 2004 defendendo o DKV Joventut. Depois teve passagens pelo Bilbao Basket e Barcelona. Entre 2015 e 2017, Huertas atuou pelo Los Angeles Lakers na NBA, mas ainda em 2017 retornou para o basquete espanhol para defender o Baskonia.

Huertas pode ainda na série decisiva alcançar o nono colocado dessa lista. O armador Salva Diez tem 1.691 assistências. Em se tratando apenas das finais da competição, o brasileiro ocupa a quarta colocação entre os melhores passadores com 63 assistências.