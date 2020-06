Marcelinho Huertas renova com time espanhol até junho de 2022

Armador da seleção brasileira de basquete, Marcelinho Huertas tem se destacado na Europa e continuará no Velho Continente por um bom tempo. Nesta quarta-feira, o Iberoestar Tenerife, que disputa a Liga Espanhola e a Euroliga, anunciou a renovação de contrato com o jogador até junho de 2022. O antigo vínculo seria encerrado no mesmo mês de 2021.

"Estou muito confortável aqui em Tenerife. Além disso, acho que temos um projeto muito sólido, com pilares que continuarão por muitos anos, começando pelo treinador. Isso, como jogador, oferece segurança e confiança", disse Marcelinho Huertas em um comunicado oficial divulgado pela equipe das Ilhas Canárias nesta quarta-feira.

O brasileiro falou ainda sobre os desafios que terá pela frente na equipe. "Todos nós temos que fazer um esforço para que o clube continue a crescer e que o projeto não dure apenas o que estamos aqui, mas que vá além. Temos que tentar alcançar pouco a pouco algo além do que foi feito nas temporadas anteriores e sonhar alto, mas para isso é preciso trabalhar muito duro", completou.

Marcelinho Huertas foi contratado pelo Tenerife em junho de 2019, vindo do Baskonia, para se tornar um dos pilares do projeto. Durante a temporada 2019/2020, o brasileiro obteve média de 13,1 pontos e 8,1 assistências na Liga Espanhola. Além disso, tem bons números na Euroliga: 12 pontos e 8,6 assistências.

Aniano Cabrera, diretor de esportes da equipe, valorizou a renovação de contrato com o armador brasileiro. "(Vai) Sustentar ainda mais a estrutura e a solidez do nosso projeto para continuar sendo o mais competitivo possível, graças a um jogador que contribuiu muito e que está totalmente envolvido desde o primeiro dia", comentou.