Marcelinho Machado é operado e deve ficar 6 meses fora

RIO - O ala Marcelinho Machado, da seleção brasileira masculina de basquete e do Flamengo, foi submetido, na manhã desta terça-feira, a uma artroscopia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, em cirurgia comandada pelo médico do clube, José Luiz Runco.

De acordo com a assessoria do jogador, a operação realizada em uma clínica da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, foi bem sucedida. Ele deverá ter alta na quarta-feira e em seguida começar o tratamento, que deverá deixá-lo afastado das quadras por cerca de seis meses.

"Agora vou me dedicar à recuperação, vou tentar diminuir ao máximo esse período longe das quadras. Claro, com calma, sem pressa, mas me dedicando integralmente. Nunca tive uma lesão séria na minha carreira, isso tudo é novidade para mim", afirmou Marcelinho.

A última rodada da fase de classificação do NBB está marcada para o dia 6 de abril, daqui a menos de cinco meses. A final deve acontecer no fim de maio ou começo de junho e a esperança do jogador é ainda participar da competição.

"Quero voltar bem, tentar voltar para os playoffs para ajudar o Flamengo. Quero agradecer muito a todos que estiveram comigo, ao doutor Runco, que me passou muita tranquilidade, aos fãs e amigos que enviaram mensagens. Daqui a pouco, estou de volta", disse o ala, que torceu o joelho direito no dia 24 de novembro, no confronto diante de Vila Velha (ES), na estreia do NBB.