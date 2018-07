Marquinhos pede dispensa e é nova baixa para Magnano

Marquinhos passou por uma cirurgia no joelho esquerdo após a disputa do último NBB e estava na fase final de recuperação, já participando de treinos com bola. Durante um treinamento, no entanto, o ala sofreu uma queda e sentiu dores no local. Após ressonância magnética, foi constatado um edema ósseo e o jogador achou melhor pedir para deixar a seleção.

Desta forma, Marquinhos se tornou o sétimo atleta a pedir dispensa da seleção. Antes dele, Anderson Varejão, Leandrinho e Nenê, lesionados, Tiago Splitter, por desgaste físico, Lucas Bebê e Vitor Faverani, que preferiram focar os treinamentos com suas novas equipes na NBA, já haviam deixado o time.

A lista de desfalques aumenta com as saídas de Augusto Lima e Paulão Prestes, lesionados. Desta forma, a seleção brasileira de basquete conta com 13 nomes à disposição no momento e a expectativa é de que Magnano faça mais um corte para definir o grupo de 12 jogadores que viajarão à Venezuela.

A seleção volta à quadra ainda nesta terça-feira, em amistoso contra o México, em São Paulo. Depois, disputará a Copa Tuto Marchand entre os dias 22 e 26 de agosto antes do embarque para a Venezuela.