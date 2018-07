Marquinhos recusa NBA e renova contrato com o Fla O ala Marquinhos, estrela do Flamengo na conquista do título da última temporada do NBB (Novo Basquete Brasil), acertou nesta sexta-feira a sua renovação de contrato com a equipe carioca. O jogador havia dito anteriormente que estudava propostas de dois times para voltar à NBA: Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans (antigo New Orleans Hornets).