Mavericks aplica surra histórica em 76ers e bate recorde na NBA

Pior time desde início de temporada da NBA, o Philadelphia 76ers levou uma impiedosa surra do Dallas Mavericks em jogo válido pela rodada desta quinta-feira da liga de basquete dos Estados Unidos. Atuando fora de casa, a equipe apanhou por 53 pontos de diferença ao ver o seu rival aplicar o placar de 123 a 70. Assim, o time texano impôs ao adversário a sua oitava derrota em oito jogos disputados até aqui na competição.

Essa foi, por sinal, a vitória por maior diferença de pontos obtida pelo Mavericks na história da NBA. O resultado, que garantiu ao time este recorde e o quinto lugar da Conferência Oeste, superou um triunfo por 50 pontos que a equipe do Texas obteve sobre o New York Knicks em janeiro de 2010.

O cestinha do confronto foi Dirk Nowitzki, com 21 pontos, sendo que na última terça-feira o alemão já havia feito história ao se tornar o maior cestinha estrangeiro da história da NBA ao marcar 23 pontos na vitória por 106 a 98 sobre o Sacramento Kings. Na ocasião, ele atingiu um total de 26.953 pontos na liga e quebrou o recorde do nigeriano Hakeem Olajuwon, então maior pontuador como atleta nascido fora dos Estados Unidos.

No massacre do Mavericks, todos os 13 jogadores que estiveram em quadra pelo time da casa fizeram cestas e cinco deles marcaram dez ou mais pontos. O segundo maior cestinha da equipe foi Monta Ellis, com 17, enquanto Tyson Chandler e Carl Parsons fizeram 14 cada um. Já pelo lado do 76ers, o único que se salvou do vexame foi Michael Carter-Williams, com 19 pontos.

Essa também foi a pior derrota de uma equipe na NBA desde o dia 11 de janeiro de 2011, quando o Cleveland Cavaliers perdeu para o Los Angeles Lakers por 55 pontos de diferença. Para completar, esse foi o terceiro pior revés da franquia da Filadélfia, que já apanhou por mais de 50 pontos em cinco jogos na história da competição.

Em outro jogo disputado na rodada desta quinta-feira, o Chicago Bulls se garantiu na ponta da Conferência Leste, agora com sete vitórias e duas derrotas, ao bater o Toronto Raptors por 100 a 93, fora de casa. Com 27 pontos e 11 rebotes, o espanhol Paul Gasol foi o cestinha e principal destaque do confronto.

Jimmy Butler, com 21 pontos e nove rebotes, e Derrick Rose, com 20 pontos e quatro assistências, também brilharam pelo Bulls, enquanto o Raptors, vice-líder do Leste, também com sete vitórias e duas derrotas, teve Kyle Lowry como maior cestinha, com 20 pontos.

LÍDER GERAL

Se o Bulls venceu fora de casa, o Memphis Grizzlies assegurou a condição de líder geral da temporada ao superar o Sacramento Kings por apenas um ponto (111 a 110), em casa, e acumular a sua oitava vitória em nove partidas. Assim, o time está no topo também da Conferência Oeste, logo à frente do Houston Rockets, este com sete triunfos e apenas um revés até aqui.

Mike Conley e o espanhol Marc Gasol foram os maiores cestinhas do time vencedor, respectivamente com 22 e 20 pontos, enquanto DaMarcus Cousins também atingiu os 22 pontos pelo Kings no confronto.

No outro jogo disputado na rodada desta quinta-feira na NBA, o Golden State Warriors venceu o Brooklyn Nets por 107 a 99, em casa, e se garantiu no terceiro lugar da Conferência Oeste, enquanto o rival de Nova York ocupa o sexto posto do Leste.

Assim, o Warriors se redimiu após sofrer duas derrotas seguidas. Determinante para isso acabou sendo Klay Thompson, cestinha da partida, com 25 pontos, assim como o pivô Andrew Bogut esteve bem com um "double-double" de 11 pontos e 14 rebotes.

Já o brasileiro Leandrinho iniciou a partida no banco e depois ajudou a equipe da casa com oito pontos, três assistências e um rebote. Pelo Nets, o destaque foi o armador reserva Jarreth Jack, que fez 23 pontos, superando os companheiros Brook Lopez e Deron Williams, ambos com 18 pontos, no desempenho ofensivo.

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA NA NBA:

Indiana Pacers x Denver Nuggets

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Miami Heat

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Utah Jazz

Houston Rockets x Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons

Phoenix Suns x Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs