Mavericks derrubam invencibilidade dos Hornets na NBA

Caiu o último invicto da atual temporada da NBA. Contando com o apoio da torcida, o Dallas Mavericks surpreendeu na noite desta segunda-feira e derrotou o New Orleans Hornets por 98 a 95. Jason Terry foi um dos principais responsáveis pelo feito, ao marcar 26 pontos.

Antes da derrota desta segunda-feira, os Hornets haviam disputado oito partidas e vencido todas. Os Mavericks, por sua vez, também faz grande campanha: ganhou sete dos nove confrontos que disputou.

Depois da boa vitória sobre o Los Angeles Lakers no domingo, o Phoenix Suns parece ter embalado e derrotou o Denver Nuggets por 100 a 94. O reserva Hakim Warrick foi o cestinha do time vencedor, com 21 pontos. O brasileiro Nenê também teve boa atuação e fechou com 14 pontos, seis a menos do que Carmelo Anthony - o astro ainda pegou 22 rebotes.

Também jogando em casa, o Orlando Magic confirmou o favoritismo e superou o Memphis Grizzlies por 89 a 72, chegando a sétima vitória em dez partidas. Destaque para Vince Carter, cestinha do confronto com 19 pontos.

Confira os resultados desta segunda-feira:

Dallas Mavericks 98 x 95 New Orleans Hornets

Charlotte Bobcats 113 x 110 Minnesota Timberwolves

Orlando Magic 89 x 72 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 100 x 94 Denver Nuggets

Utah Jazz 108 x 115 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 101 x 97 Detroit Pistons

Los Angeles Clippers 96 x 110 New Jersey Nets

Confira os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Toronto Raptors

Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

Houston Rockets x Chicago Bulls

Denver Nuggets x New York Knicks