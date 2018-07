Mavericks massacram Lakers; Nenê supera Varejão em Washington

A rodada da NBA teve 12 partidas na noite de sexta-feira. Mas nenhum time chegou perto do que fez o Dallas Mavericks no duelo contra o Los Angeles Lakers, no Texas. Com uma ofensiva arrasadora, a melhor da temporada até o momento, a franquia texana massacrou a da Califórnia por 140 a 116. O cestinha, como de costume, foi o ala alemão Dirk Nowitzki, com 23 pontos.

Para ajudar em mais uma vitória, a sexta consecutiva na liga e a quarta em cima do Lakers, o Dallas ainda teve 22 pontos do ala Chandler Parsons e um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) do armador Monta Ellis, com 20 pontos e 10 assistências. No time da Califórnia, o ala Kobe Bryant tentou se desdobrar em quadra, mas fez apenas 17 pontos - acertou seis arremessos em 22 tentativas.

Com 10 vitórias em 13 partidas, o Dallas está agora na segunda colocação da Conferência Oeste, atrás apenas do Memphis Grizzlies, que ganhou mais uma vez na temporada. Em casa, o time do Tennessee bateu o Boston Celtics por 117 a 100 para chegar ao 11.º triunfo - são apenas duas derrotas até agora, fazendo com que tenha a melhor campanha da liga.

No duelo de brasileiros da rodada, o Washington Wizards de Nenê Hilário ganhou do Cleveland Cavaliers de Anderson Varejão. Na capital dos Estados Unidos, a equipe da casa venceu por 91 a 78 e se manteve como a segunda melhor campanha da Conferência Leste com 8 vitórias e 3 derrotas - atrás apenas do Toronto Raptors. O Cleveland, no entanto, voltou a ter uma marca negativa na temporada - são cinco triunfos em 11 partidas.

Os dois jogadores brasileiros foram titulares nesta sexta. Nenê jogou por 28 minutos e anotou 10 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. Já Anderson Varejão ficou em quadra três minutos a menos e marcou os mesmos 10 pontos. Contibuiu ainda com 9 rebotes e 2 assistências. O astro LeBron James, que pediu tempo para os Cavaliers se entrosar, fez 22 pontos e foi ofuscado pelo armador John Wall, do time da casa, que marcou 28.

Quem ainda não teve o gosto da vitória na temporada é o Philadelphia 76ers. Em casa, o time foi derrotado pela 12.ª vez ao cair para o Phoenix Suns por 122 a 96.

Confira os resultados da noite de sexta-feira:

Charlotte Hornets 100 x 105 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 96 x 122 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 99 x 89 Detroit Pistons

Toronto Raptors 124 x 83 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 117 x 100 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 92 x 121 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 92 x 94 Brooklyn Nets

Washington Wizards 91 x 78 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 140 x 106 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 117 x 97 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 101 x 88 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 105 x 87 Chicago Bulls

Jogos deste sábado:

Indiana Pacers x Phoenix Suns

Orlando Magic x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

San Antonio Spurs x Brooklyn Nets

Utah Jazz x New Orleans Pelicans