Mavericks vence Thunder e faz 2 a 1 na final do Oeste

O Mavericks teve apenas 36,5% de aproveitamento nos arremessos, contra 43,9% dos visitantes. Dessa vez, o banco de reservas do Dallas funcionou melhor, com 28 pontos anotados contra apenas 16 dos oponentes.

Além disso, contou com o bom desempenho coletivo para vencer, com quatro jogadores anotando mais de dez pontos. Dirk Nowitzki e Shawn Marion fizeram 18 pontos cada, enquanto Jason Kidd e Jason Terry marcaram 13 pontos. Já Tyson Chandler obteve 15 rebotes e anotou oito pontos.

Russel Westbrook foi o cestinha da partida com 30 pontos e Kevin Durant terminou o duelo com um "double-double", com 24 pontos e 12 rebotes. Porém, com a atuação apagada dos outros jogadores, eles não conseguiram evitar a derrota do Thunder.

O Dallas dominou a partida desde o início e terminou o primeiro quarto com uma confortável vantagem de 15 pontos (27 a 12). A equipe manteve o embalo no começo do segundo período e anotou os primeiros oito pontos. Melhor em quadra, foi ao intervalo com uma vantagem de 16 pontos (52 a 36).

O Oklahoma conseguiu equilibrar o duelo no começo do terceiro quarto e diminuiu para 14 pontos a vantagem do Dallas antes do início do último período (70 a 56). No quarto decisivo, o Thunder reagiu e diminuiu a diferença para seis pontos (82 a 76) quando faltavam pouco mais de três minutos para o término do duelo. Mas a equipe cometeu erros e não conseguiu evitar o triunfo do Dallas por 93 a 87.

A final da Conferência Oeste da NBA prossegue na segunda-feira, novamente em Oklahoma City, com a disputa da quarta partida da série, liderada pelo Mavericks por 2 a 1. Neste domingo, o Chicago Bulls recebe o Miami Heat pela final da Conferência Leste, que está empatada em 1 a 1.