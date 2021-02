Melhor time da NBA, Jazz vence e dispara na liderança; Lakers perdem a 3ª seguida

Melhor campanha de toda a temporada regular da NBA até agora, o Utah Jazz venceu mais uma na rodada de segunda-feira. Em casa, o time de Salt Lake City derrotou o Charlotte Hornets por 132 a 110, após uma grande performance no último período de jogo. Entrou no quarto decisivo vencendo por apenas um ponto, mas conseguiu nos primeiros quatro minutos uma arrancada de 22 a 4 para estabelecer uma confortável vantagem e sair com a vitória.

Os destaques do Jazz foram Donovan Mitchell (cestinha com 23 pontos e oito assistências), Joe Ingles (21 pontos e 7 acertos em 10 tentativas nas bolas de três), Gorgues Niang (21 pontos) e Rudy Gobert, que conseguiu um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 10 pontos e 11 rebotes.

Já pelo lado dos Hornets, os destaques foram Lonzo Ball (21 pontos, sete rebotes e três roubos de bola), Gordon Hayward (21 pontos) e Malik Monk (20 pontos e seis rebotes).

Agora com 25 vitórias e seis derrotas, o Jazz abriu grande vantagem na tabela de classificação da Conferência Oeste e de toda a NBA para seus rivais mais próximos, que são os dois times de Los Angeles. Clippers e Lakers estão empatados em segundo lugar com 22 triunfos em 32 jogos cada.

Na Califórnia, o atual campeão perdeu pela terceira vez seguida ao cair diante do Washington Wizards por 127 a 124, após uma prorrogação. Apesar de conquistar o quinto triunfo seguido, o time da capital dos Estados Unidos se mantêm na incômoda 13.ª e antepenúltima posição no Leste.

Russell Westbrook e Bradley Beal foram os destaques da vitória dos Wizards. A dupla combinou nada menos que 65 pontos, sendo 33 de Beal e 32 de Westbrook, este que ainda apanhou 14 rebotes e ficou a apenas uma assistência de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos). O brasileiro Raulzinho entrou, jogou 22 minutos e foi importante, contribuindo com quatro pontos, cinco rebotes, três assistências e dois roubos de bola.

Com 31 pontos, 13 assistências e nove rebotes, LeBron James tentou de tudo, porém não impediu mais um tropeço dos Lakers, que novamente não contaram com Anthony Davis. Montrezl Harrell (26 pontos), Kentavious Caldwell-Pope (21) e Kyle Kuzma (14 pontos e 11 rebotes) também mereceram destaque entre os locais.

