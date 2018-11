Melhor time da NBA, Raptors perde do Pelicans e vê fim de invencibilidade em casa

Melhor time da NBA neste início de temporada regular, o Toronto Raptors perdeu na rodada de segunda-feira a sua invencibilidade em casa. Com um jogo dominante do começo ao fim, o New Orleans Pelicans venceu no Scotiabank Arena (antigo Air Canada Centre), em Toronto, por 126 a 110 e fez a franquia canadense cair pela primeira diante de seus torcedores após oito partidas.

O armador E’Twaun Moore foi o cestinha com 30 pontos - a sua maior pontuação da carreira. Também se destacaram pelo Pelicans o armador Jrue Holiday - "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 29 pontos e 14 assistências - e os pivôs Anthony Davis (25 pontos e 20 rebotes) e Julius Randle (17 pontos e 12 rebotes).

No lado do Raptors, os destaques foram os ala-pivôs Pascal Siakam (22 pontos) e Serge Ibaka (19 pontos e 14 rebotes), além do ala Kawhi Leonard (20 pontos).

Na tabela de classificação, o New Orleans Pelicans ocupa a 10.ª colocação da Conferência Oeste com sete vitórias e seis derrotas. No Leste, o Raptors segue soberano na liderança com 12 triunfos e agora duas derrotas.

Esse resultado negativo da franquia do Canadá poderia fazer com que o Golden State Warriors empatasse como as melhores campanhas da NBA, mas o atual campeão da liga foi surpreendido pelo Los Angeles Clippers. No ginásio Staples Center, o time de Los Angeles contou com sua torcida para vencer por 121 a 116, após uma prorrogação.

O Clippers mais uma vez contou com a ótima atuação de Lou Williams, cestinha da equipe com 25 pontos - 10 deles na prorrogação. Cravando seu primeiro "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) na temporada (33 pontos, 11 rebotes e 10 assistências), Kevin Durant foi o melhor nome do Warriors, que não contou mais uma vez com o lesionado armador Stephen Curry e agora tem 11 vitórias e três derrotas.

Confira a rodada de segunda-feira na NBA:

Washington Wizards 117 x 109 Orlando Magic

Toronto Raptors 110 x 126 New Orleans Pelicans

Miami Heat 114 x 124 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 98 x 103 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 120 x 113 Brooklyn Nets

Oklahoma City Thuner 118 x 101 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 88 x 96 Utah Jazz

Sacramento Kings 104 x 99 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 121 x 116 Golden State Warriors

Confira a rodada de terça-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets

Denver Nuggets x Houston Rockets

Golden State Warriors x Atlanta Hawks