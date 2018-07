Memphis Grizzlies bate San Antonio Spurs e faz 3 a 1 nos playoffs da NBA

O Memphis Grizzlies está próximo de aprontar a primeira zebra dos playoffs da temporada 2010/2011 da NBA. Na noite de segunda-feira, o oitavo colocado da Conferência Oeste derrotou o San Antonio Spurs, melhor equipe do Oeste na temporada regular, por 104 a 86, e abriu 3 a 1 na série. Assim, precisa de apenas mais uma vitória para avançar no mata-mata.

Mike Conley foi o principal destaque do Memphis na vitória, com 15 pontos e sete assistências. O brasileiro Tiago Splitter fez a sua estreia nos playoffs e teve boa atuação, com dez pontos e nove rebotes em 21 minutos. O francês Tony Parker foi o cestinha da partida com 23 pontos, mas não evitou a derrota do Spurs que precisa triunfar em casa na quarta-feira para não ser eliminado precocemente nos playoffs da NBA.

O Denver Nuggets se manteve vivo no mata-mata ao vencer, em casa, o Oklahoma City Thunder por 104 e 101, diminuindo a vantagem do rival na série para 3 a 1. O pivô brasileiro Nenê Hilário atuou por 30 minutos, com dez pontos e nove rebotes. Já Ty Lawson foi o principal destaque do Nuggets com 27 pontos.

Apesar da derrota, Kevin Durant e Russel Westbrook voltaram a brilhar pelo Thunder, com 31 e 30 pontos, respectivamente. Já Serge Ibaka conseguiu um "double-double", com 14 rebotes e 13 pontos. A série prossegue na quarta-feira e o Oklahoma avançará para a segunda rodada dos playoffs em caso de vitória como mandante.

O Dallas Mavericks se recuperou das derrotas nos últimos dois jogos e fez 3 a 2 na série contra o Portland Trail Blazers ao derrotá-lo por 93 a 82, em casa, precisando de mais uma vitória para avançar. O alemão Dirk Nowitzki liderou o Dallas no triunfo ao anotar 25 pontos e Tyson Chandler conseguiu um "double-double" com 20 rebotes e 14 pontos. Andre Miller foi o principal jogador do Blazers com 18 pontos. O sexto jogo da série será disputado na quinta-feira em Portland.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta terça-feira com a disputa de três partidas: Orlando Magic x Atlanta Hawks, Chicago Bulls x Indiana Pacers e Los Angeles Lakers x New Orleans Hornets. Bulls e Hawks lideram suas séries por 3 a 1 e podem avançar em caso de vitória. Já o duelo entre Lakers e Hornets está empatado em 2 a 2.