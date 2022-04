Memphis Grizzlies busca mais uma virada sobre Timberwolves e enfrentará Warriors

O Memphis Grizzlies garantiu a última vaga nos Playoffs da NBA na noite da última sexta-feira ao bater o Minnesota Timberwolves por 114 a 106. Jogando em Mineápolis, o time de Ja Morant buscou a terceira virada em seis jogos contra o Timberwolves para fechar as quartas de final da Conferência Oeste com placar de 4 a 2.

A equipe de segunda melhor campanha da Conferência Oeste fará um aguardado duelo contra o Golden State Warriors na semifinal, que colocará frente a frente os armadores Ja Morant e Stephen Curry, duas das principais estrelas da NBA. O primeiro jogo da série acontecerá já neste domingo, com início às 16h30. Por terem melhor campanha, os Grizzlies terão a vantagem do mando de quadra.

"Queria que tivéssemos começado melhor as partidas para não termos que passar por esses apuros. Mas nós sempre encontramos uma saída", afirmou Dillon Brooks, cestinha do Memphis Grizzlies na partida ao lado de Desmond Bane, com 23 pontos cada.

A declaração de Brooks reflete não só o jogo deste fim de semana, mas também outros dois encontros com o Minnesota Timberwolves, nos quais os Grizzlies saíram perdendo. No jogo três, o time de Memphis recuperou uma desvantagem de 26 pontos. Nos jogos cinco e seis, as vitórias vieram após a equipe recuperar 13 pontos de desvantagem.

Ja Morant esteve abaixo da incrível forma que atingiu nos últimos jogos desde que voltou de lesão, mas ainda assim foi decisivo para a vitória. O armador terminou o jogo com 17 pontos, 11 assistências e oito rebotes, além de ter criado jogadas fundamentais quando o jogo estava apertado, a partir do fim do terceiro quarto.

"Esta série foi uma batalha física e mentalmente. Óbvio que as vitórias foram apertadas, com exceção do jogo dois, mas conseguimos alcançar o objetivo", afirmou Morant após o confronto.

Esta foi a primeira vez nos playoffs que um time ficou atrás no placar por duplos dígitos por três vezes e mesmo assim conseguiu vencer a série. Esta também é a primeira vez que os Grizzlies conquistam uma série de playoffs desde 2015.

Outros destaques na partida foram Jaren Jackson Jr, com 18 pontos, e Brandon Clarke, que saiu do banco e anotou 17 pontos na partida. O cestinha da partida foi Anthony Edwards, do Minnesota, que anotou 30 pontos.