Memphis Grizzlies vence Sacramento e se classifica para os playoffs da NBA

MEMPHIS - As 16 equipes que vão disputar os playoffs da temporada 2010/2011 da NBA estão definidas. Na noite de sexta-feira, o Memphis Grizzlies conquistou a última vaga no mata-mata da liga norte-americana de basquete ao superar, em casa, o Sacramento Kings por 101 a 96.

Chicago Bulls, Boston Celtics, Miami Heat, Orlando Magic, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New York Knicks e Indiana Pacers são as equipes da Conferência Leste que vão disputar os playoffs. Na Conferência Oeste, além do Grizzlies, se classificaram San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers e New Orleans Hornets.

O Memphis não se classificava para os playoffs desde 2006 e tentará avançar pela primeira vez, já que nas outras três vezes parou na rodada inicial do mata-mata. Zach Randolph liderou o Grizzlies no triunfo com 27 pontos e 15 rebotes. Marcus Thornton, com 18 pontos, e Samuel Dalembert, com 17 pontos e 16 rebotes, foram os destaques do Kings.

O Chicago Bulls garantiu matematicamente a conquista do simbólico título da Conferência Leste da NBA na temporada regular ao derrotar o Cleveland Cavaliers por 93 a 82, fora de casa. Agora, a equipe soma seis triunfos consecutivos e mira a melhor campanha da temporada regular, já que está com 59 vitórias em 79 partidas, uma a menos do que o San Antonio Spurs. Já o Cleveland tem a pior campanha da temporada 2010/2011 da NBA ao lado do Minnesota Timberwolves, com 17 vitórias e 62 derrotas. Carlos Boozer foi o principal destaque do Bulls no triunfo com 24 pontos e 11 rebotes. Já J.J. Hickson anotou 22 pontos e obteve 15 rebotes para o Cleveland.

O Los Angeles Lakers ampliou a sua má fase e sofreu a quarta derrota ao consecutiva ao perder, fora de casa, para o Portland Trail Blazers por 93 a 86. Os atuais bicampeões seguem na vice-liderança da Conferência Oeste da NBA, com 54 vitórias em 79 partidas, mas já são ameaçados pelo Dallas Mavericks, que tem um triunfo a menos.

Três jogadores do Blazers conseguiram um "double-double" na partida: LaMarcus Aldridge, com 24 pontos e 11 rebotes, Gerald Wallace, com 19 pontos e 13 rebotes, e Andre Miller, com 13 assistências e 12 pontos. Kobe Bryant, com 24 pontos, e Lamar Odom, com 14 rebotes e 13 pontos, foram os principais jogadores do Lakers.

A boa atuação de Nenê Hilário não impediu a derrota do Denver Nuggets por 104 a 89 para o Oklahoma City Thunder. O pivô brasileiro anotou 18 pontos e obteve nove rebotes no revés do quinto colocado da Conferência Oeste da NBA diante do quarto lugar. Agora com 53 vitórias em 79 partidas, o Thunder mira a terceira posição, que atualmente é ocupada pelo Dallas Mavericks. O outro destaque do Nuggets foi Kenyon Martin, que conseguiu um "double-double" com 14 pontos e 13 rebotes. Kevin Durant liderou o Thunder e foi o cestinha da partida com 28 pontos.

O Boston Celtics se manteve na vice-liderança da Conferência Leste da NBA ao derrotar o Washington Wizards por 104 a 88, em casa. A equipe está com 55 vitórias em 79 partidas, com campanha idêntica à do Miami Heat, mas com vantagem no confronto direto. Paul Pierce, com 22 pontos e 12 rebotes, Rajon Rondo, com 20 pontos e 14 assistências, e Kevin Garnett, com 15 pontos, obtiveram um "double-double" no duelo. John Wall, com 20 pontos, Andray Blatche, com 20 pontos e dez rebotes, e JaVale McGee, com 15 pontos e dez rebotes, foram os destaques do Wizards.

Na luta com o Boston Celtics pela vice-liderança da Conferência Leste da NBA, o Miami Heat superou o Charlotte Bobcats por 112 a 103, em casa. Chris Bosh e Dwyane Wade anotaram 27 pontos cada. E Bosh ainda conseguiu um "double-double" ao obter dez rebotes. Com 23 pontos e 13 rebotes, Kwame Brown foi o principal jogador do Bobcats.

Resultados de 8 de abril:

Indiana Pacers 114 x 102 Atlanta Hawks

New Jersey Nets 93 x 116 New York Knicks

Philadelphia 76ers 98 x 93 Toronto Raptors

Boston Celtics 104 x 88 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 82 x 93 Chicago Bulls

Detroit Pistons 110 x 100 Milwaukee Bucks

Miami Heat 112 x 103 Charlotte Bobcats

Memphis Grizzlies 101 x 96 Sacramento Kings

New Orleans Hornets 109 x 97 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 104 x 89 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 107 x 96 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 93 x 86 Los Angeles Lakers

Jogos de 9 de abril:

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves