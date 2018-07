Memphis Grizzlies vence Toronto Raptors na NBA

MEMPHIS - Leandrinho até teve um desempenho regular na noite desta segunda-feira, mas não conseguiu evitar a derrota do Toronto Raptors para o Memphis Grizzlies por 96 a 85, fora de casa. Este foi o 20.º resultado negativo do time do brasileiro em 30 partidas na atual temporada da NBA.

Depois de um primeiro tempo apagado, Leandrinho melhorou nos dois quartos finais e terminou o jogo com dois rebotes, três assistências e 11 pontos, exatamente 11 a menos do que o cestinha de sua equipe, o lituano Linas Kleiza. Zach Randolph foi o principal destaque do Grizzlies, com 21 pontos anotados.

Mesmo sem contar com o contundido Dirk Novitzki, o Dallas Mavericks superou o Oklahoma City Thunder por 103 a 93 e somou a sua 24.ª vitória em 29 confrontos. Mas o grande nome do jogo foi o astro Kevin Durant, que marcou 28 pontos e, ainda assim, não evitou a derrota do time mandante.

Também jogando fora de casa, o Orlando Magic não teve maiores dificuldades para derrotar o New Jersey Nets por 104 a 88. Destaque para o turco Hidayet Turkoglu, que fechou o jogo com 20 pontos e foi o cestinha do time vencedor.

Confira os resultados desta segunda-feira:

Charlotte Bobcats 105 x 100 Detroit Pistons

New Jersey Nets 88 x 104 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 96 x 85 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 80 x 95 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 113 x 98 New Orleans Hornets

Oklahoma City Thunder 93 x 103 Dallas Mavericks

Houston Rockets 100 x 93 Washington Wizards

Utah Jazz 91 x 96 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 99 x 100 Los Angeles Clippers

Golden State Warriors 110 x 95 Philadelphia 76ers

Confira os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic

Indiana Pacers x Boston Celtics

Miami Heat x New York Knicks

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks x Toronto Raptors

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers