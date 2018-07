Memphis vence e empata série com Thunder nos playoffs

Jogando em casa, o Memphis foi liderado pelo ala Zach Randolph, responsável por 30 pontos e 13 rebotes. Mike Conley também obteve um double double, com 11 pontos e 12 assistências. OJ Mayo contribuiu com 16 pontos, enquanto Marc Gasol anotou oito pontos e nove rebotes.

Depois de um início regular, com uma fraca atuação no segundo quarto, os anfitriões decidiram a partida nos dois últimos períodos da partida. Venceram o terceiro quarto por 28 a 14 e embalaram rumo à terceira vitória na série.

O Oklahoma tentou reagir no placar, mas parou na boa marcação do Memphis. Kevin Durant pouco produziu - apenas 11 pontos - e deixou o comando dos visitantes com Russell Westbrook, cestinha da equipe, com 27 pontos.

As duas equipes voltam a se enfrentar na noite de domingo, em Oklahoma City. O vencedor do confronto fará a final da Conferência Oeste contra o Dallas Mavericks, algoz do bicampeão Los Angeles Lakers.