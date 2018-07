Mesmo com Splitter discreto, Spurs batem Kings na NBA

SACRAMENTO - O brasileiro Tiago Splitter esteve longe de suas melhores noites, mas mesmo sem contar com um bom desempenho do pivô o San Antonio Spurs derrotou o Sacramento Kings por 108 a 102, na última terça-feira, na volta da NBA após a paralisação para o All-Star Game. A equipe texana segue com a melhor campanha da temporada até o momento, com 43 vitórias em 55 jogos disputados.

Splitter atuou por 20 minutos e anotou somente quatro pontos e quatro rebotes. O Spurs foi comandado pelo armador Tony Parker, que faz grande temporada e terminou a partida com 30 pontos, além de 11 assistências. O ala Danny Green, com 21 pontos, sendo 15 em bolas de três, também contribuiu para a vitória. Pelo Kings, destaque para o armador Isaiah Thomas, com 22 pontos.

Com pouco mais de quatro minutos para o fim do jogo, o Spurs abriu 12 pontos de vantagem, mas o Kings reagiu e, comandado pelo armador Marcus Thornton, diminuiu para três pontos no minuto final. Foi aí que Tony Parker apareceu e garantiu a vitória para o time texano.

Em Nova York, o nome da vitória do Brooklyn Nets sobre o Milwaukee Bucks, por 113 a 111, foi Joe Johnson. O ala anotou os dois pontos que garantiram o triunfo de sua equipe no segundo final da prorrogação. De quebra, ele próprio havia empatado o jogo no último segundo do tempo normal com uma bola de três.

Joe Johnson terminou a partida com 24 pontos e foi o cestinha do Nets, que ainda contou com 19 pontos de Deron Williams e 19 pontos de Brook Lopez. O maior pontuador do confronto, no entanto, foi o armador Brandon Jennings, do Bucks, com 34 pontos, além de sete assistências e seis rebotes.

Ainda na última terça, o Boston Celtics foi ao Colorado e acabou derrotado pelo Denver Nuggets por 97 a 90. O brasileiro Fab Melo esteve em quadra por apenas dez segundos e não marcou nenhum ponto e nem pegou nenhum rebote. Danilo Gallinari e Ty Lawson, com 26 pontos cada, foram os cestinhas da partida.

Na briga direta por uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste, o Golden State Warriors, sexto colocado, foi derrotado fora de casa pelo Utah Jazz, sétimo, por 115 a 101. O pivô Al Jefferson, com 24 pontos, foi o destaque do Jazz, mas o cestinha do confronto foi o armador Stephen Curry, do Warriors, com 29 pontos.

Confira os resultados da última terça-feira na NBA:

Washington Wizards 88 x 96 Toronto Raptors

Orlando Magic 92 x 105 Charlotte Bobcats

Brooklyn Nets 113 x 111 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 91 x 105 Memphis Grizzlies

New Orleans Hornets 87 x 96 Chicago Bulls

Denver Nuggets 97 x 90 Boston Celtics

Utah Jazz 115 x 101 Golden State Warriors

Sacramento Kings 102 x 108 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 98 x 102 Phoenix Suns

Vejas as partidas da NBA nesta quarta-feira:

Toronto Raptors x Memphis Grizzlies

Charlotte Bobcats x Detroit Pistons

Indiana Pacers x New York Knicks

Cleveland Cavaliers x New Orleans Hornets

Atlanta Hawks x Miami Heat

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks x Orlando Magic

Los Angeles Lakers x Boston Celtics

Golden State Warriors x Phoenix Suns