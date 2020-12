Mesmo com três derrotas, Raulzinho comemora bom início no Washington Wizards

O Washington Wizards não está tendo um bom início de temporada regular na NBA, com três derrotas nos três primeiros jogos, mas um jogador do elenco tem muito o que comemorar. Contratado para a competição que começou na semana passada, o brasileiro Raulzinho tem mostrado bons números em quadra, especialmente na última partida do time.

No domingo, na derrota em casa para o Orlando Magic por 120 a 113, o armador anotou 22 pontos, apanhou quatro rebotes, distribuiu cinco assistências e roubou três bolas em 32 minutos em quadra - igualando em pontos e roubos os seus recordes na liga, além de uma nova marca com os 10 arremessos certos em uma só partida.

Raulzinho comemorou o bom começo com a nova equipe - estava no Philadelphia 76ers na temporada passada - e aposta em crescimento da franquia ao longo do campeonato.

"Estou feliz pela adaptação rápida à equipe, ao sistema de jogo, em poder ajudar o time. Temos trabalhado muito forte todos os dias, estamos ainda no começo da temporada e tenho certeza de que, aos poucos, vamos ajustar e encontrar nosso melhor jogo. Chegaram muitos jogadores a Washington, foram poucos jogos até agora e ainda não tivemos a equipe completa à disposição. Vamos crescer muito no campeonato", afirmou o brasileiro, que inicia a sua sexta temporada na NBA.

O próximo compromisso dos Wizards será nesta terça-feira contra o Chicago Bulls, do pivô brasileiro Cristiano Felício, que também busca a primeira vitória após três jogos.