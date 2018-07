Mesmo desgastado e combalido por desfalques, Pinheiros bate Limeira na prorrogação

SÃO PAULO - Não está nada fácil a vida do Pinheiros/Sky. Fernando Penna contraiu hepatite no Equador, em jogo válido pela Liga Sul-Americana, e ainda não está recuperado. O ala Lucas Dias está fora de combate, devido a uma lesão no tornozelo. Morro e Márcio foram poupados para a decisão do Paulista, marcada para esta quarta-feira, contra o São José. Mortari, então, escalou o time com Paulinho Boracini, Smith, Shamell, Rafael Mineiro e André Bambu. E, por incrível que pareça, deu certo. A equipe da Capital derrotou, nesta segunda-feira, o Winner/Kabum/Limeira por 102 a 100, na prorrogação, em jogo válido pelo NBB.

Shamell foi o cestinha, com 27 pontos. Paulinho e Smith contribuíram com 22. Mineiro fez um duplo-duplo (números com dois dígitos em dois itens estatísticos) ao apanhar 11 rebotes e anotar 20 pontos.

Paulinho destacou a capacidade de reação do Pinheiros, que foi para o vestiário, no intervalo, com desvantagem de 12 pontos (42 a 30). "Em casa temos que vir mais ligados, não podemos ser apáticos. Eles se aproveitaram e abriram. No vestiário tomamos uma dura do nosso treinador e voltamos mais ligados. Acho que estamos de parabéns pela recuperação e pela vitória".

Nos outros jogos da rodada, o Flamengo, aparentemente recuperado do baque representado pelo insucesso na Liga Sul-Americana, fez Franca pagar o pato: 82 a 77, em jogo disputado no polo calçadista. Brasília, que também esteve em Corrientes na semana passada, disputando a Liga, perdeu para Uberlândia por 95 a 89.