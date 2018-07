Mesmo sem brilho de Curry, Warriors supera LeBron e bate Cavaliers

Era um dos duelos mais esperados da NBA neste fim de ano. Os líderes da Conferência Oeste e Leste, frente a frente. Mais: o confronto particular entre Stephen Curry e LeBron James. Na noite desta sexta-feira, LeBron ofuscou a atuação discreta de Curry, mas foi o segundo quem comemorou porque o Golden State Warriors venceu o Cleveland Cavaliers por 89 a 83, em casa.

Quase imbatíveis na temporada, os atuais campeões da NBA ampliaram o incrível retrospecto no campeonato, com 28 vitórias e apenas uma derrota - para o modesto Milwaukee Bucks, no início do mês. Se o Warriors tem a melhor campanha até agora, o Cavaliers lidera com folga a Conferência Leste, com 19 triunfos e oito derrotas.

Para seguir exibindo essa força no campeonato, o Warriors precisou recorrer a um jogador que não costuma liderar a equipe nos momentos mais decisivos. Mas, nesta noite, Draymond Green fez a diferença com seu "double-double" de 22 pontos e 15 rebotes. Anotou ainda sete assistências e dois tocos.

Compensou, assim, as atuações mais modestas de Curry e Klay Thompson. Mesmo longe de suas melhores atuações, o MVP da temporada passada anotou 19 pontos, sete rebotes e sete assistências. Thompson contribuiu com 18 pontos e Leandrinho não pontuou nos cinco minutos em que esteve em quadra. Precisou deixar a quadra mais cedo em razão de dores no ombro.

Com este bom desempenho do seu conjunto, o Warriors liderou o placar desde o início. No segundo quarto, o Cavaliers esboçou uma reação ao reduzir a vantagem de nove pontos conquistada pelos anfitriões no primeiro quarto. Mas não foi o suficiente para barrar os atuais campeões.

LeBron até tentou, com seus 25 pontos e nove rebotes, mas não foi acompanhado pelos companheiros de time. Quem mais se aproximou foi Kevin Love, com um "double-double" de 10 pontos e 18 rebotes. JR Smith anotou 14 e Kyrie Irving, 13. Anderson Varejão não saiu do banco de reservas.

Em outro bom duelo na rodada, o Houston Rockets derrotou o San Antonio Spurs por 88 a 84, em casa, e reduziu a vantagem para o vice-líder da Conferência Oeste. A partida, marcada por viradas, teve como cestinhas James Harden, para os anfitriões, e Kawhi Leonard, do Spurs, ambos com 20 pontos. O Rockets ocupa o sétimo lugar do lado Oeste, com 16 vitórias e 15 derrotas. O Spurs segue na segunda colocação, com 25 triunfos e seis derrotas.

Em Los Angeles, as duas equipes da cidade entraram em quadra nesta sexta. E o time mais tradicional levou a pior. O Los Angeles Clippers derrotou o Los Angeles Lakers por 94 a 84. Em sua última rodada de Natal da carreira, Kobe Bryant anotou 12 pontos e não conseguiu evitar a 25ª derrota do Lakers no campeonato.

O time do astro, que já anunciou sua aposentadoria para o fim da temporada, segue na última colocação do lado Oeste, com apenas cinco vitórias. Já o Clippers ocupa o quarto lugar, de olho nos playoffs, com 17 triunfos e 13 derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Miami Heat 94 x 88 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 96 x 105 Chicago Bulls

Golden State Warriors 89 x 83 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 88 x 84 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 84 x 94 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos deste sábado:

Brooklyn Nets x Washington Wizards

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

Charlotte Hornets x Memphis Grizzlies

Orlando Magic x Miami Heat

Atlanta Hawks x New York Knicks

Detroit Pistons x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers

Dallas Mavericks x Chicago Bulls

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Utah Jazz x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x Cleveland Cavaliers