Mesmo sem Carmelo Anthony, New York Knicks atropela Miami Heat

MIAMI - No confronto entre os dois melhores times da Conferência Leste, o equilíbrio ficou do lado de fora da quadra, na última quinta-feira. Embalado, o líder New York Knicks atropelou o segundo colocado Miami Heat por 112 a 92, mesmo fora de casa e sem seu principal jogador. O ala Carmelo Anthony foi vetado momentos antes da partida por conta de problema em um dedo da mão esquerda.

O Knicks, no entanto, parece não ter sentido falta de seu astro e passeou em quadra no segundo tempo, depois de dois quartos iniciais equilibrados, que fizeram o primeiro tempo terminar empatado por 53 a 53. No terceiro e quarto períodos, o time nova-iorquino mostrou aquela que tem sido uma de suas principais armas na temporada: os arremessos de três. Foram 18 convertidos, contra apenas seis do Heat.

Somente o armador Raymond Felton anotou seis bolas de três e terminou como cestinha do Knicks, com 27 pontos. A equipe ainda contou com outros cinco jogadores - Tyson Chandler, Jason Kidd, J.R. Smith, Rasheed Wallace e Steve Novak - marcando mais de dez pontos. Pelo lado do Heat, destaque para LeBron James, cestinha do jogo com 31 pontos, além de 10 rebotes e nove assistências.

Na outra única partida da noite, o Dallas Mavericks bateu o Phoenix Suns por 97 a 94, mesmo fora de casa, e se recuperou da derrota de quarta-feira para o Los Angeles Clippers. O time texano garantiu a vitória no terceiro quarto, no qual fez 29 a 18. Shannon Brown ainda teve a chance do empate em uma bola de três no estouro do cronômetro, mas errou.

O cestinha da partida foi o ala O.J. Mayo, que anotou 23 pontos. O Mavericks ainda contou com os 16 pontos do armador Darren Collison e do pivô Brandan Wright, além dos 15 de Chris Kaman. Markieff Morris conseguiu um "double-double", com 15 pontos e 17 rebotes, e liderou o Suns.

Confira as partidas desta sexta-feira na NBA:

