Mesmo sem Kawhi Leonard, Raptors derrota Pacers e atinge 30 vitórias na NBA

O Toronto Raptors é o primeiro time da NBA a atingir a marca de 30 vitórias na temporada, após 42 jogos disputados. Com oito jogadores com mais de dez pontos, o time canadense, mesmo sem o astro Kawhi Leonard, derrotou o Indiana Pacers, por 121 a 105, em jogo da rodada de domingo à noite.

Norman Powell, com 23 pontos, foi o destaque do Raptors, vencedor de sete dos últimos dez jogos, com 16 triunfos em 20 jogos em casa. A equipe de Indiana perdeu a primeira após seis vitórias e ocupa a terceira colocação na Conferência Leste, com 26 vitórias e 13 derrotas.

O croata Bojan Bogdanovic foi o cestinha do Indiana, com 21 pontos, e ainda pegou nove rebotes. O lituano Domantas Sabonis colaborou com 16 pontos e 11 rebotes.

De nada adiantou ao Oklahoma jogar em casa e o armador Russell Westbrook marcar 22 pontos, apanhar 15 rebotes e dar 13 assistências, em mais um "triple-double" em sua carreira. O time terceiro colocado da Conferência Oeste somou a 14ª derrota, em 39 jogos, ao perder para o Washington Wizards por 116 a 98.

Com 25 pontos de Bradley Beal, o Washington Wizards venceu pela primeira vez em Oklahoma e quebrou uma sequência de oito vitórias do adversário. O time da capital norte-americana é o 11º colocado, com 16 vitórias e 24 derrotas.

O Los Angeles Lakers somou a quinta derrota em seis jogos sem o astro LeBron James, ao perder para o Minnesota Timberwolves por 108 a 86. O destaque do jogo foi o pivô Karl-Anthony Towns, com 28 pontos e 18 rebotes.

O Lakers despenca na classificação da Conferência Oeste e já ocupa o oitavo lugar, com 21 vitórias, em 40 jogos. O Wizards é o 11º colocado na Conferência Leste, com 16 vitórias e 24 derrotas.

LeBron James, com uma lesão na virilha esquerda desde a derrota para o Golden State Warriors no dia de Natal, só deve voltar à quadra no fim de semana.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Chicago Bulls 100 x 117 Brooklyn Nets

Orlando Magic 96 x 106 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 108 x 86 Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks 106 x Miami Heat 82

Oklahoma City Thunder 98 x 116 Washington Wizards

Toronto Raptors 121 x 105 Indiana Pacers

Phoenix Suns 113 x 119 Charlotte Hornets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Detroit Pistons x San Antonio Spurs

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Denver Nuggets

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x Utah Jazz.

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x New York Knicks

Sacramento Kings x Orlando Magic