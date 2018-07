Mesmo sem Nenê, Wizards vencem Bulls e ficam a uma vitória de fechar série

WASHINGTON - Quinto colocado na Conferência Leste durante a temporada regular, o Washington Wizards entrou como franco atirador nos playoffs da NBA. Diante do favorito Chicago Bulls, no entanto, venceu as duas fora de casa, perdeu a terceira, mas voltou a derrotar o adversário neste domingo, por 98 a 89, em casa. Agora, o time da capital está a um triunfo de avançar.

Para vencer neste domingo, os Wizards precisaram superar a ausência do brasileiro Nenê, que foi suspenso por um jogo por briga com Jimmy Butler. Sem aquele que vinha sendo seu principal nome nestes playoffs, o time contou com uma atuação de destaque de Trevor Ariza. O ala anotou 30 pontos, recorde em sua carreira na pós-temporada, e liderou a vitória.

Os Wizards marcaram os primeiros 14 pontos da partida e não afrouxaram o ritmo em nenhum momento, sendo superior praticamente de ponta a ponta. No último período os Bulls ainda chegaram a ameaçar uma reação, mas já era tarde e a terceira vitória em quatro jogos da série melhor de sete já estava selada para os donos da casa.

Além de Ariza, os Wizards contaram com boa atuação de John Wall, que anotou um "double-double", com 15 pontos e 10 assistências. Bradley Beal, com 18 pontos, e Marcin Gortat, com 17, também contribuíram. Pelo Bulls, os pontos foram distribuídos praticamente entre três jogadores. O cestinha foi o reserva Taj Gibson, com 32. Jimmy Butler marcou 16, enquanto Joakim Noah anotou 10, além de 15 rebotes.

WARRIORS SUPERAM CLIPPERS

No outro jogo já encerrado do dia, o Golden State Warriors deu um show diante de sua torcida e empatou a série melhor de sete contra o Los Angeles Clippers em 2 a 2. Com atuação de gala de Stephen Curry e ótimo aproveitamento nos arremessos de três, a equipe venceu por 118 a 97 com extrema facilidade.

Antes da partida, os jogadores do Clippers protestaram contra o racismo do dono da franquia, Donald Sterling, que disse que não queria negros nos jogos do time. Eles deixaram o casaco da equipe no chão da quadra e aqueceram com a camisa do avesso. Durante o jogo, usaram os acessórios, como munhequeiras e meias, todos na cor preta.

O Warriors foi superior desde o início, quando Curry estava em grande forma. Foram cinco bola de três para o armador só no primeiro quarto. A equipe abriu 15 pontos de vantagem logo de cara e a partir daí controlou o jogo, sempre abusando das bolas de três pontos: foram 15 em 32 tentativas.

Curry foi o cestinha da partida, com 33 pontos, além de sete assistências e sete rebotes, ma Andre Iguodala também apareceu bem com 22 pontos e nove assistências. O Warriors ainda teve a contribuição de David Lee, Klay Thompson e Harrison Barnes, todos com 15 pontos. Pelo Clippers, destaque para os 26 pontos do reserva Jamal Crawford.